В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил ДТП и избил сотрудника ДПС
В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил ДТП и избил сотрудника ДПС
В Смоленске пьяный водитель BMW устроил ДТП с 9 машинами и избил сотрудника ДПС
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель в нетрезвом состоянии в Смоленске совершил ДТП с девятью машинами и ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По информации ведомства, 23 ноября около 17 часов 45 минут наряд ДПС УМВД России по Смоленску получил сообщение о ДТП с участием BMW, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.
"Наряд ДПС прибыл по указанному адресу, где обнаружил автомашину BMW X6 с внешними повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия, а также девять повреждённых автомашин. В ходе разбирательства водитель автомашины BMW X6 одному из сотрудников дорожно-патрульной службы нанес не менее двух ударов кулаком в лицо", - сообщается на сайте
УМВД.
По данным пресс-службы, автомобиль не был законно зарегистрирован, в багажнике были обнаружены номера от другой машины, а 25-летний водитель отказывался называть свои данные для установления личности.
По информации УМВД, в отношении мужчины был составлен ряд административных материалов, а также уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", максимально смолянину грозит до пяти лет лишения свободы.