В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил ДТП и избил сотрудника ДПС
15:15 28.11.2025
В Смоленске пьяный водитель на BMW устроил ДТП и избил сотрудника ДПС
Водитель в нетрезвом состоянии в Смоленске совершил ДТП с девятью машинами и ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
bmw ag
bmw 1
крушение вертолета в дагестане
россия
смоленск
смоленская область
происшествия, россия, смоленск, смоленская область, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, BMW AG, BMW 1, Крушение вертолета в Дагестане
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель в нетрезвом состоянии в Смоленске совершил ДТП с девятью машинами и ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По информации ведомства, 23 ноября около 17 часов 45 минут наряд ДПС УМВД России по Смоленску получил сообщение о ДТП с участием BMW, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.
Пьяный водитель протаранил машину экипажа ДПС в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС
13 августа, 05:59
"Наряд ДПС прибыл по указанному адресу, где обнаружил автомашину BMW X6 с внешними повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия, а также девять повреждённых автомашин. В ходе разбирательства водитель автомашины BMW X6 одному из сотрудников дорожно-патрульной службы нанес не менее двух ударов кулаком в лицо", - сообщается на сайте УМВД.
По данным пресс-службы, автомобиль не был законно зарегистрирован, в багажнике были обнаружены номера от другой машины, а 25-летний водитель отказывался называть свои данные для установления личности.
По информации УМВД, в отношении мужчины был составлен ряд административных материалов, а также уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", максимально смолянину грозит до пяти лет лишения свободы.
Место происшествия, где мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя
19 ноября 2024, 12:28
 
ПроисшествияРоссияСмоленскСмоленская областьBMW AGBMW 1
 
 
