Фридман призвал привлекать в РЕК новых "доноров"

"Необходимо, чтобы в Российский еврейский конгресс приходили новые люди, новые спонсоры, новые "доноры", потому что - это будущее. Если в регионах среди наших "доноров" будет большинство молодых людей, это говорит о том, что в этих организациях есть будущее", - сказал Фридман, один из основателей РЕК.

В феврале 2025 совладелец Альфа-банка Фридман продал свою долю в Альфа-банке и "Альфа страховании", надеясь выйти из санкционных списков ЕС, сообщила газета Financial Times. Суд Евросоюза общей юрисдикции в апреле 2024 года постановил исключить из санкционных списков ЕС совладельца Альфа-банка Фридмана. Однако, как позже сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, Фридман, несмотря на решение суда ЕС останется под европейскими санкциями. Он пояснил, что суд аннулировал решение о санкциях против Фридмана, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения на основании обновленных доводов, которые не были предметом этого судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе.