Фридман призвал привлекать в РЕК новых "доноров"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Михаил Фридман на съезде Российского еврейского конгресса (РЕК) в Москве выразил мнение, что в общественную организацию необходимо привлекать новых "доноров", передает корреспондент РИА Новости.
"Необходимо, чтобы в Российский еврейский конгресс приходили новые люди, новые спонсоры, новые "доноры", потому что - это будущее. Если в регионах среди наших "доноров" будет большинство молодых людей, это говорит о том, что в этих организациях есть будущее", - сказал Фридман, один из основателей РЕК.
Он выразил надежду, что РЕК будет обновляться, появятся "новые лица и новые формы", а привлечение молодых неравнодушных людей, обеспечит еврейской общине в России "большое, яркое и светлое будущее".
В феврале 2025 совладелец Альфа-банка Фридман продал свою долю в Альфа-банке и "Альфа страховании", надеясь выйти из санкционных списков ЕС, сообщила газета Financial Times. Суд Евросоюза общей юрисдикции в апреле 2024 года постановил исключить из санкционных списков ЕС совладельца Альфа-банка Фридмана. Однако, как позже сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, Фридман, несмотря на решение суда ЕС останется под европейскими санкциями. Он пояснил, что суд аннулировал решение о санкциях против Фридмана, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения на основании обновленных доводов, которые не были предметом этого судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе.
Фридман входит десятку богатейших предпринимателей России на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние оценивается в 14,2 миллиарда долларов.
Раввин назвал одну из главных задач духовенства
29 октября, 19:12