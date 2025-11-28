Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Дом культуры открыли в станице Елизаветинской на Кубани после комплексного ремонта по госпрограмме, на ремонт было выделено 61,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В станице Елизаветинской после комплексного ремонта открыли Дом культуры. Обновленный зрительный зал вместимостью на 535 посадочных мест посмотрела министр культуры региона Виктория Лапина. На его ремонт в рамках госпрограммы "Развитие культуры" выделили 61,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Дом культуры построили в 1969 году. В нем расположены малый и спортивный залы, классы хореографического и вокально-хорового жанров, костюмерная и технические помещения.