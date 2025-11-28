https://ria.ru/20251128/dom-2058404904.html
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме
В станице Елизаветинской на Кубани открыли Дом культуры
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Дом культуры открыли в станице Елизаветинской на Кубани после комплексного ремонта по госпрограмме, на ремонт было выделено 61,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В станице Елизаветинской после комплексного ремонта открыли Дом культуры. Обновленный зрительный зал вместимостью на 535 посадочных мест посмотрела министр культуры региона Виктория Лапина. На его ремонт в рамках госпрограммы "Развитие культуры" выделили 61,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дом культуры построили в 1969 году. В нем расположены малый и спортивный залы, классы хореографического и вокально-хорового жанров, костюмерная и технические помещения.
"Поздравила коллектив с этим важным днем и вручила награды. В Доме культуры трудятся 98 человек, 10 из них – заслуженные работники и артисты Кубани. Сегодня здесь действует 45 коллективов, где занимаются более 1,2 тысячи жителей – от малышей до взрослых. Пусть этот зал долго остается местом, где рождаются таланты и звучат аплодисменты", – сказала на открытии Лапина.