Рейтинг@Mail.ru
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
16:09 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/dom-2058404904.html
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме - РИА Новости, 28.11.2025
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме
Дом культуры открыли в станице Елизаветинской на Кубани после комплексного ремонта по госпрограмме, на ремонт было выделено 61,8 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:09:00+03:00
2025-11-28T16:09:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_8fae7247d9d8ce7329119154bc6d6381.jpg
https://ria.ru/20251127/pamyatnik-2058102747.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c268d21981dffd3e5b5082fb6a48d6e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Дом культуры открыли на Кубани после ремонта по госпрограмме

В станице Елизаветинской на Кубани открыли Дом культуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Города России. Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Дом культуры открыли в станице Елизаветинской на Кубани после комплексного ремонта по госпрограмме, на ремонт было выделено 61,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В станице Елизаветинской после комплексного ремонта открыли Дом культуры. Обновленный зрительный зал вместимостью на 535 посадочных мест посмотрела министр культуры региона Виктория Лапина. На его ремонт в рамках госпрограммы "Развитие культуры" выделили 61,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Дом культуры построили в 1969 году. В нем расположены малый и спортивный залы, классы хореографического и вокально-хорового жанров, костюмерная и технические помещения.
"Поздравила коллектив с этим важным днем и вручила награды. В Доме культуры трудятся 98 человек, 10 из них – заслуженные работники и артисты Кубани. Сегодня здесь действует 45 коллективов, где занимаются более 1,2 тысячи жителей – от малышей до взрослых. Пусть этот зал долго остается местом, где рождаются таланты и звучат аплодисменты", – сказала на открытии Лапина.
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Памятники на Кубани включили в реестр объектов культурного наследия
27 ноября, 17:01
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала