Квартира Долиной остается под арестом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На московской квартире певицы Ларисы Долиной пока остается обременение в виде ареста, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.

Как указано в материалах, в настоящее время на квартире Долиной еще числится обременение в виде ареста, который был установлен в августе прошлого года.