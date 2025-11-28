В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Схема возврата проданных квартир обратно продавцам под предлогом обмана мошенников сложилась после резонансного дела Ларисы Долиной, заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева в эфире "ДумаТВ".
«
"Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после "дела Долиной", — рассказала она
В конце марта суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. Она оспаривала сделку по продаже квартиры. Как заявила артистка, она стала жертвой аферистов и заключила сделку под их влиянием. Суд в итоге восстановил ее право собственности на недвижимость. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
В ноябре депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.