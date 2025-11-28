Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 28.11.2025 (обновлено: 10:58 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/dolina-2058237116.html
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной
Схема возврата проданных квартир обратно продавцам под предлогом обмана мошенников сложилась после резонансного дела Ларисы Долиной, заявила депутат Госдумы... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:36:00+03:00
2025-11-28T10:58:00+03:00
жилье
лариса долина
госдума рф
светлана разворотнева
сергей колунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989015930_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_add1812b7b6b77db996c408e1c3a8512.jpg
https://ria.ru/20251127/dolina-2057975178.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989015930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9a648a02ee51758caf116e916b367867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, лариса долина, госдума рф, светлана разворотнева, сергей колунов
Жилье, Лариса Долина, Госдума РФ, Светлана Разворотнева, Сергей Колунов
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной

Разворотнева сообщила о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Схема возврата проданных квартир обратно продавцам под предлогом обмана мошенников сложилась после резонансного дела Ларисы Долиной, заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева в эфире "ДумаТВ".
«
"Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после "дела Долиной", — рассказала она
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной
Вчера, 12:09
В конце марта суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. Она оспаривала сделку по продаже квартиры. Как заявила артистка, она стала жертвой аферистов и заключила сделку под их влиянием. Суд в итоге восстановил ее право собственности на недвижимость. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
В ноябре депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей.
 
ЖильеЛариса ДолинаГосдума РФСветлана РазворотневаСергей Колунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала