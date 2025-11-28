https://ria.ru/20251128/dolgi-2058455488.html
Почти 1,5 тыс участников СВО из Югры списали долги по кредитам
Судебные приставы Югры списали 513 миллионов рублей кредитной задолженности 1475 участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба УФССП России по... РИА Новости, 28.11.2025
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Судебные приставы Югры списали 513 миллионов рублей кредитной задолженности 1475 участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО — Югре.
"С начала 2025 года судебные приставы Югры прекратили 4 969 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 513 миллионов рублей в отношении 1 475 участников специальной военной операции. А также 894 исполнительных производства прекращено в отношений членов семей (246 жен) участников специальной военной операции на сумму 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, прекращаются в отношении граждан, которые с 1 декабря 2024 года подписали контракт с Минобороны РФ для выполнения задач специальной военной операции не менее чем на год, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитам и в отношении супруги или супруга военнослужащего.
Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению, его можно подать лично в любое отделение судебных приставов УФССП России по ХМАО — Югре или через портал Госуслуг.