В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков - РИА Новости, 28.11.2025
08:19 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/dnr-2058246592.html
В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков
В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков - РИА Новости, 28.11.2025
В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков
Несколько крупных федеральных застройщиков из первой десятки начали строить жилье в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:19:00+03:00
2025-11-28T08:19:00+03:00
строительство
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
донецкая народная республика
2025
строительство, донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Строительство, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
В ДНР начали строить жилье несколько крупных федеральных застройщиков

Пушилин: несколько федеральных застройщиков начали строить жилье в ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Несколько крупных федеральных застройщиков из первой десятки начали строить жилье в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Уже выстроена системная работа с застройщиками, причем федеральными застройщиками. И из первой десятки у нас работает уже не один застройщик. Это тоже хороший сигнал, хорошая демонстрация инвестиционного климата, который всеми усилиями со стороны правительства ДНР создается для того, чтобы этот рынок развивался", - рассказал Пушилин.
По его словам, необходимо выйти на высокие показатели по вводу нового жилья - более 1 миллиона квадратных метров жилья в год. "И оно будет все востребовано. Это те расчеты, которые дают специалисты", - заявил глава ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР
06:19
 
СтроительствоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
