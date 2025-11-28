Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Цены на жилье в Донецкой Народной Республике остаются завышенными из-за дефицита на рынке недвижимости, предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы насытить рынок, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.

"Цены (на жилье - ред.) слишком высоки, чтобы говорить о доступности для наших граждан. Исходя из этого и предпринимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы насытить рынок. Потому что эти цены обусловлены дефицитом. Жилья не хватает, очень долгое время оно не вводилось в эксплуатацию", - рассказал Пушилин.

По его словам, в регион возвращаются местные жители, и "свободного жилья становится все меньше".

"Причем я говорю и про арендное жилье, и про жилье, которое возможно купить. Стоит задача рынок насытить", - отметил он.

По словам Пушилина, если в Мариуполе уже проводится планомерная работав в этом направлении, то в Донецко-Макеевской агломерации только в начале 2025 года начались подготовительные работы. Первые многоэтажные новостройки уже возводятся, добавил глава региона.