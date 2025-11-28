Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/dnr-2058239498.html
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР - РИА Новости, 28.11.2025
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР
Цены на жилье в Донецкой Народной Республике остаются завышенными из-за дефицита на рынке недвижимости, предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы насытить... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:19:00+03:00
2025-11-28T06:19:00+03:00
жилье
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09b04e80a6c3698e4a49b74ddaf6171c.jpg
https://ria.ru/20251120/stroiteli-2056447436.html
https://realty.ria.ru/20251027/husnullin-2050970797.html
донецкая народная республика
мариуполь
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024512351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e41034b75be92d39796c8f06a5947978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, донецкая народная республика, мариуполь, донецк, денис пушилин
Жилье, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донецк, Денис Пушилин
Пушилин заявил о высоких ценах на жилье в ДНР

Пушилин: цены на жилье в ДНР остаются завышенными из-за дефицита

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Цены на жилье в Донецкой Народной Республике остаются завышенными из-за дефицита на рынке недвижимости, предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы насытить рынок, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Цены (на жилье - ред.) слишком высоки, чтобы говорить о доступности для наших граждан. Исходя из этого и предпринимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы насытить рынок. Потому что эти цены обусловлены дефицитом. Жилья не хватает, очень долгое время оно не вводилось в эксплуатацию", - рассказал Пушилин.
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя
20 ноября, 22:16
По его словам, в регион возвращаются местные жители, и "свободного жилья становится все меньше".
"Причем я говорю и про арендное жилье, и про жилье, которое возможно купить. Стоит задача рынок насытить", - отметил он.
По словам Пушилина, если в Мариуполе уже проводится планомерная работав в этом направлении, то в Донецко-Макеевской агломерации только в начале 2025 года начались подготовительные работы. Первые многоэтажные новостройки уже возводятся, добавил глава региона.
"Строительство уже началось помимо Донецка, Макеевки и в Тельмановском районе, там тоже это востребовано и нужно новое жилье. И я вам хочу сказать, что первое жилье, которое строится, уже оно все распродано", - отметим он.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В новых регионах 90% многоэтажек переведено под управление единых УК
27 октября, 16:32
 
ЖильеДонецкая Народная РеспубликаМариупольДонецкДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала