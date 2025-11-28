https://ria.ru/20251128/distant-2058314251.html
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант - РИА Новости, 28.11.2025
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант
Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
тюменская область
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант
В 11 муниципалитетах Тюменской области школы перевели на дистант из-за ОРВИ
ТЮМЕНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил информационный центр регионального правительства.
"Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги", — заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора
Юлия Распопова.
Этот режим будет действовать с 1 по 14 декабря.
По словам Распоповой, разобщение детей — эффективная мера профилактики распространения респираторных заболеваний в эпидемическом сезоне.
В последние три недели в Тюменской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди заболевших 57 процентов — это дети.