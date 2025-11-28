Рейтинг@Mail.ru
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 28.11.2025 (обновлено: 13:12 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/distant-2058314251.html
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант - РИА Новости, 28.11.2025
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант
Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:46:00+03:00
2025-11-28T13:12:00+03:00
общество
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_0:582:2226:1834_1920x0_80_0_0_d9ec1fcf5ed76870ccbeb41264d6fcf1.jpg
https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_30:422:2198:2048_1920x0_80_0_0_4d92e2ad450ebcb039554bed177e9c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант

В 11 муниципалитетах Тюменской области школы перевели на дистант из-за ОРВИ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ученицы на уроке математики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил информационный центр регионального правительства.
"Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги", — заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.
Этот режим будет действовать с 1 по 14 декабря.
По словам Распоповой, разобщение детей — эффективная мера профилактики распространения респираторных заболеваний в эпидемическом сезоне.
В последние три недели в Тюменской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди заболевших 57 процентов — это дети.
Медработник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
21 сентября, 03:32
 
ОбществоТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала