Школы в 11 муниципалитетах Тюменской области перевели на дистант

ТЮМЕНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Почти в половине муниципалитетов Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил информационный центр регионального правительства.

"Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги", — заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

Этот режим будет действовать с 1 по 14 декабря.

По словам Распоповой, разобщение детей — эффективная мера профилактики распространения респираторных заболеваний в эпидемическом сезоне.