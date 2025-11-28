Рейтинг@Mail.ru
Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать для пособия - РИА Новости, 28.11.2025
20:11 28.11.2025
Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать для пособия
Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать для пособия

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Корпоративные выплаты работникам при рождении ребенка не будут учитывать при оценке нуждаемости для назначения единого пособия с 1 января 2026 года, как и ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, которые лишились жилья и другого имущества из-за действий украинских вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Соответствующее постановление правительства России размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"С 1 января 2026 года будет скорректирован порядок учета доходов и правила комплексной оценки нуждаемости, используемые при назначении единого пособия. Так в доходе семьи не будут учитываться единовременные корпоративные выплаты при рождении ребенка", - говорится в комментарии пресс-службы к постановлению.
Отмечается, что это решение принято в продолжение системной работы по содействию внедрения корпоративного демографического стандарта и поддержке работающих родителей. С 2026 года корпоративные выплаты при рождении ребенка в размере до 1 миллиона рублей будут выведены из-под уплаты НДФЛ и страховых взносов.
"Также с 1 января 2026 года в составе доходов не будет учитываться ежемесячная финансовая помощь, предоставляемая жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований", - уточнили в сообщении.
При этом увеличится и минимальный уровень заработка для назначения пособия, если родители не имеют объективных причин для отсутствия занятости. Он составит восемь минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за 12 месяцев. Однако теперь при расчете объема заработка в доходы будут учитываться больничные выплаты.
Согласно сообщению Минтруда, с 1 марта 2026 года алименты будут считаться в доход семьи в пропорции от средней зарплаты в регионе, если разведенный родитель обращается за выплатой, не взыскав в судебном порядке алименты со второго родителя. Если выплаты установлены в судебном порядке, то алименты будут засчитываться по фактически выплачиваемой сумме.
