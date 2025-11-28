Рейтинг@Mail.ru
В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году - РИА Новости, 28.11.2025
16:43 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/delo-2058420563.html
В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году
В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году
Следователи установили предполагаемого убийцу милиционера и его супруги, застреленных в Москве в 1999 году, им оказался бывший сослуживец убитого, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи установили предполагаемого убийцу милиционера и его супруги, застреленных в Москве в 1999 году, им оказался бывший сослуживец убитого, сообщили в пресс-службе СК России.
По версии следствия, в ноябре 1999 года в квартире на Рязанском проспекте были обнаружены тела оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов милиции столицы и его супруги с огнестрельными ранениями. Убитых нашел их девятилетний сын.
Анастасия Стратович в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
Вчера, 11:26
Сразу раскрыть преступление не удалось, однако следователи с сотрудниками полиции проанализировали материалы дела, дополнительно допросили свидетелей и в результате установили причастных.
Выяснилось, что к преступлению причастен бывший инспектор отделения милиции, где служил потерпевший. В 1991 и 1993 годах он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и вышел на свободу в 1999 году.
"В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что совершил преступление в ходе бытового конфликта", - сообщили в ведомстве, добавив, что с его участием уже проведена проверка показаний на месте, где он показал и подробно рассказал, как совершил преступление.
В главке добавили, что следствие намерено просить суд об аресте обвиняемого.
Кроме того, следствие выяснило, что подельник фигуранта скончался в 2014 году.
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
