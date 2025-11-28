В Москве раскрыли убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следователи установили предполагаемого убийцу милиционера и его супруги, застреленных в Москве в 1999 году, им оказался бывший сослуживец убитого, сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, в ноябре 1999 года в квартире на Рязанском проспекте были обнаружены тела оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов милиции столицы и его супруги с огнестрельными ранениями. Убитых нашел их девятилетний сын.

Сразу раскрыть преступление не удалось, однако следователи с сотрудниками полиции проанализировали материалы дела, дополнительно допросили свидетелей и в результате установили причастных.

Выяснилось, что к преступлению причастен бывший инспектор отделения милиции, где служил потерпевший. В 1991 и 1993 годах он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и вышел на свободу в 1999 году.

"В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что совершил преступление в ходе бытового конфликта", - сообщили в ведомстве, добавив, что с его участием уже проведена проверка показаний на месте, где он показал и подробно рассказал, как совершил преступление.

В главке добавили, что следствие намерено просить суд об аресте обвиняемого.