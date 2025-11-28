Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки

ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области пришел к своей бывшей девушке, чтобы помириться, но поссорился с ней и получил удар ножом в сердце, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Они являлись бывшими сожителями. Мужчина ее постоянно ревновал. С февраля 2025 года они не жили вместе. Он пришел к ней с целью помириться, но она ему отказала. Тогда он захотел, чтобы она никому не досталась и бросился на нее с ножом. Женщина убежала на кухню, схватила другой нож и ударила ему прямо в сердце", – сообщил источник.