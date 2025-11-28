Рейтинг@Mail.ru
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки - РИА Новости, 28.11.2025
15:21 28.11.2025
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки - РИА Новости, 28.11.2025
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки
Житель Омской области пришел к своей бывшей девушке, чтобы помириться, но поссорился с ней и получил удар ножом в сердце, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:21:00+03:00
2025-11-28T15:21:00+03:00
происшествия
омская область
муромцевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251128/moskva-2058352885.html
омская область
муромцевский район
происшествия, омская область, муромцевский район
Происшествия, Омская область, Муромцевский район
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки

Омич попытался помириться с бывшей девушкой, но получил удар ножом в сердце

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Полицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области пришел к своей бывшей девушке, чтобы помириться, но поссорился с ней и получил удар ножом в сердце, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в селе Низовое Муромцевского района Омской области. В частном доме полицейские обнаружили тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди. Следователи выяснили, что смертельный удар нанесла бывшая 44-летняя сожительница мужчины.
"Они являлись бывшими сожителями. Мужчина ее постоянно ревновал. С февраля 2025 года они не жили вместе. Он пришел к ней с целью помириться, но она ему отказала. Тогда он захотел, чтобы она никому не досталась и бросился на нее с ножом. Женщина убежала на кухню, схватила другой нож и ударила ему прямо в сердце", – сообщил источник.
Расследование случившегося продолжается, женщина задержана. Ее намерены отправить под домашний арест.
