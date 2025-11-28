https://ria.ru/20251128/delo-2058376494.html
Омич получил удар ножом в сердце от бывшей девушки
Житель Омской области пришел к своей бывшей девушке, чтобы помириться, но поссорился с ней и получил удар ножом в сердце, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:21:00+03:00
происшествия
омская область
муромцевский район
омская область
происшествия
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области пришел к своей бывшей девушке, чтобы помириться, но поссорился с ней и получил удар ножом в сердце, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в селе Низовое Муромцевского района Омской области
. В частном доме полицейские обнаружили тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди. Следователи выяснили, что смертельный удар нанесла бывшая 44-летняя сожительница мужчины.
"Они являлись бывшими сожителями. Мужчина ее постоянно ревновал. С февраля 2025 года они не жили вместе. Он пришел к ней с целью помириться, но она ему отказала. Тогда он захотел, чтобы она никому не досталась и бросился на нее с ножом. Женщина убежала на кухню, схватила другой нож и ударила ему прямо в сердце", – сообщил источник.
Расследование случившегося продолжается, женщина задержана. Ее намерены отправить под домашний арест.