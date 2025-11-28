В Новочеркасске школьница погибла якобы из-за веселящего газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки в Новочеркасске Ростовской области, ее обнаружили с признаками отравления, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Ростовской области скончалась 14-летняя школьница после того, как в компании друзей вдыхала "веселящий газ". Якобы группа подростков в заброшенном здании использовали баллончики с газом, но в какой-то момент девушка потеряла сознание и перестала дышать. Прибывшие на место медики не смогли спасти девочку. В СК подтвердили гибель подростка.
"В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в городе Новочеркасске на улице Заводской тела 14-летней девочки с признаками отравления… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
Уточняется, что следователь, осмотревший место происшествия и тело погибшей, не выявил признаков насильственной смерти. Изъяты "различные предметы, имеющие значение для следствия, в числе которых — газонаполненный стальной баллон малого объема", отметили в ведомстве.
Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская.