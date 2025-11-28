Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области завели дело по факту истязания детей в детсаду - РИА Новости, 28.11.2025
12:00 28.11.2025
В Нижегородской области завели дело по факту истязания детей в детсаду
Заведено уголовное дело по факту истязания воспитанников детского сада в Городце Нижегородской области после появления жалоб в СМИ, сообщает региональное...
В Нижегородской области завели дело по факту истязания детей в детсаду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Заведено уголовное дело по факту истязания воспитанников детского сада в Городце Нижегородской области после появления жалоб в СМИ, сообщает региональное управление СК РФ.
Правоохранители наткнулись на сюжет местного телеканала, в котором сообщается о физическом насилии над детьми в детском саду в Городце Нижегородской области.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области также проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку условиям в детском саду.
