11:02 28.11.2025 (обновлено: 12:29 28.11.2025)
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
происшествия, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить дело против мордовского судьи, вынесшего слишком мягкий приговор виновнику ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации", — огласил решение глава комиссии Николай Тимошин.
С соответствующей просьбой в ВККС обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Статья о вынесении заведомо неправосудного приговора предусматривает наказание до четырех лет колонии.
По версии следствия, Круглов назначил виновнику аварии, в которой погиб человек, всего два года колонии-поселения. При этом по части четвертой статьи 264 наказание должно составлять от пяти до 12 лет, а оснований для смягчения не было — подсудимый страдал зависимостью от психоактивных веществ, а в момент совершения преступления был пьян. Приговор в итоге отменили, при пересмотре виновник ДТП получил уже пять с половиной лет колонии.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
10:05
 
Происшествия Россия Александр Бастрыкин
 
 
