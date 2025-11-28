ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии

По версии следствия, Круглов назначил виновнику аварии, в которой погиб человек, всего два года колонии-поселения. При этом по части четвертой статьи 264 наказание должно составлять от пяти до 12 лет, а оснований для смягчения не было — подсудимый страдал зависимостью от психоактивных веществ, а в момент совершения преступления был пьян. Приговор в итоге отменили, при пересмотре виновник ДТП получил уже пять с половиной лет колонии.