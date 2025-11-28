https://ria.ru/20251128/delo-2058280822.html
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии - РИА Новости, 28.11.2025
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить дело против мордовского судьи, вынесшего слишком мягкий приговор виновнику ДТП со смертельным... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:02:00+03:00
2025-11-28T11:02:00+03:00
2025-11-28T12:29:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20251128/vkks-2058264467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
ВККС разрешила завести дело на судью Круглова после его приговора по делу о ДТП
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить дело против мордовского судьи, вынесшего слишком мягкий приговор виновнику ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
"Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации", — огласил решение глава комиссии Николай Тимошин.
С соответствующей просьбой в ВККС обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
. Статья о вынесении заведомо неправосудного приговора предусматривает наказание до четырех лет колонии.
По версии следствия, Круглов назначил виновнику аварии, в которой погиб человек, всего два года колонии-поселения. При этом по части четвертой статьи 264 наказание должно составлять от пяти до 12 лет, а оснований для смягчения не было — подсудимый страдал зависимостью от психоактивных веществ, а в момент совершения преступления был пьян. Приговор в итоге отменили, при пересмотре виновник ДТП получил уже пять с половиной лет колонии.