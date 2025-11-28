Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164 - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.11.2025 (обновлено: 16:55 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/chislo-2058425300.html
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164 - РИА Новости, 28.11.2025
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 164, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:54:00+03:00
2025-11-28T16:55:00+03:00
в мире
северная суматра
индонезия
суматра
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058424809_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_ab1f2feaa12f25dd09192eafbfa71d63.jpg
https://ria.ru/20251128/chislo-2058284383.html
северная суматра
индонезия
суматра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058424809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e65b15c606c0f9fdde4b8078039c29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная суматра, индонезия, суматра, youtube
В мире, Северная Суматра, Индонезия, Суматра, YouTube
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164

В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 164

© Getty Images / Anadolu/Adi PrimaПоследствия наводнения в Индонезии. 28 ноября 2025
Последствия наводнения в Индонезии. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Adi Prima
Последствия наводнения в Индонезии. 28 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 164, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы. Ранее сообщалось о 24 погибших.
"Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) зафиксировало рост числа смертей от внезапных наводнений и оползней в Ачехе, Северной Суматре и Западной Суматре. Число погибших достигло 164 по состоянию на пятницу", - говорится в заявлении.
Глава BNPB Сухарианто сообщил, что наибольшее число погибших зафиксировано в Северной Суматре, там стихия унесла жизни 116 человек. Поиски ещё 42 человек продолжаются.
"Конечно, эти данные будут продолжать обновляться, потому что все еще есть точки, куда мы не смогли попасть", - заявил Сухарианто на пресс-конференции, транслируемой аккаунтом BNPB в YouTube.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
Вчера, 11:17
 
В миреСеверная СуматраИндонезияСуматраYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала