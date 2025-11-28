В Индонезии число погибших от наводнений и оползней достигло 164

ДЖАКАРТА, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 164, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы. Ранее сообщалось о 24 погибших.
"Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) зафиксировало рост числа смертей от внезапных наводнений и оползней в Ачехе, Северной Суматре и Западной Суматре. Число погибших достигло 164 по состоянию на пятницу", - говорится в заявлении.
Глава BNPB Сухарианто сообщил, что наибольшее число погибших зафиксировано в Северной Суматре, там стихия унесла жизни 116 человек. Поиски ещё 42 человек продолжаются.
"Конечно, эти данные будут продолжать обновляться, потому что все еще есть точки, куда мы не смогли попасть", - заявил Сухарианто на пресс-конференции, транслируемой аккаунтом BNPB в YouTube.