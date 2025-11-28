Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Количество погибших в результате наводнения в таиландской южной провинции Сонгкхла на границе с Малайзией достигло 87 человек, сообщает в пятницу Количество погибших в результате наводнения в таиландской южной провинции Сонгкхла на границе с Малайзией достигло 87 человек, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из больницы "Сонгкхланаккарин", в которую по решению властей привозят все тела погибших на территории провинции для идентификации и регистрации смерти.

"Количество погибших непосредственно в результате наводнения в провинции Сонгкхла составляет на пятницу 28 ноября 87 человек. В больнице находится еще 23 погибших, доставленные из других больниц провинции, однако среди них есть и скончавшиеся по естественным причинам. Точные причины смерти лиц, чьи тела были привезены из других больниц, сейчас уточняются. Всего в настоящее время в больнице "Сонгкхланаккарин" находятся 110 тел", - говорится в репортаже телеканала.

Thai PBS также сообщает, что полиция Таиланда доставила к больнице шесть контейнеров-рефрижераторов для хранения останков погибших, так как морг больницы переполнен.

В репортаже также говорится, что в большинстве затопленных районов провинции Сонгкхла уровень воды продолжает снижаться, многие затопленные в предыдущие дни участки уже полностью свободны от воды.

По мере схода воды спасатели продолжают находить на территории провинции новые тела погибших, которые доставляют в больницу Сонгкхланаккарин, сообщает телеканал.

Ранее в четверг больница "Сонгкхла Наккарин", крупнейшее государственное лечебное учреждение провинции, опубликовала заявление для родственников погибших в результате наводнения, в котором администрация больницы принесла семьям погибших глубочайшие соболезнования и сообщила, что выдать им тела их погибших родных в ближайшее время не сможет, так как сотрудники больницы не успевают официально оформлять покойных, как того требует государственная система регистрации смертей.

Наводнения и оползни произошли в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией , после продолжительных интенсивных ливней. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных провинций. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце прошлой и начале текущей недели.