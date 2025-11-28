Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
11:17 28.11.2025 (обновлено: 12:15 28.11.2025)
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек - РИА Новости, 28.11.2025
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
Количество погибших в результате наводнения в таиландской южной провинции Сонгкхла на границе с Малайзией достигло 87 человек, сообщает в пятницу телеканал Thai РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:17:00+03:00
2025-11-28T12:15:00+03:00
в мире
таиланд
малайзия
таиланд
малайзия
в мире, таиланд, малайзия
В мире, Таиланд, Малайзия
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек

Число погибших при наводнении на юге Таиланда выросло до 87 человек

Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Количество погибших в результате наводнения в таиландской южной провинции Сонгкхла на границе с Малайзией достигло 87 человек, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS из больницы "Сонгкхланаккарин", в которую по решению властей привозят все тела погибших на территории провинции для идентификации и регистрации смерти.
"Количество погибших непосредственно в результате наводнения в провинции Сонгкхла составляет на пятницу 28 ноября 87 человек. В больнице находится еще 23 погибших, доставленные из других больниц провинции, однако среди них есть и скончавшиеся по естественным причинам. Точные причины смерти лиц, чьи тела были привезены из других больниц, сейчас уточняются. Всего в настоящее время в больнице "Сонгкхланаккарин" находятся 110 тел", - говорится в репортаже телеканала.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде
25 ноября, 14:17
Thai PBS также сообщает, что полиция Таиланда доставила к больнице шесть контейнеров-рефрижераторов для хранения останков погибших, так как морг больницы переполнен.
В репортаже также говорится, что в большинстве затопленных районов провинции Сонгкхла уровень воды продолжает снижаться, многие затопленные в предыдущие дни участки уже полностью свободны от воды.
По мере схода воды спасатели продолжают находить на территории провинции новые тела погибших, которые доставляют в больницу Сонгкхланаккарин, сообщает телеканал.
Ранее в четверг больница "Сонгкхла Наккарин", крупнейшее государственное лечебное учреждение провинции, опубликовала заявление для родственников погибших в результате наводнения, в котором администрация больницы принесла семьям погибших глубочайшие соболезнования и сообщила, что выдать им тела их погибших родных в ближайшее время не сможет, так как сотрудники больницы не успевают официально оформлять покойных, как того требует государственная система регистрации смертей.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
26 ноября, 20:49
Наводнения и оползни произошли в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией, после продолжительных интенсивных ливней. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных провинций. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце прошлой и начале текущей недели.
Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливневые дожди на "Крайнем Юге", как те, которые вызвали наводнение в ноябре 2025 года, ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в этих портах регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света
25 ноября, 16:53
 
В миреТаиландМалайзия
 
 
