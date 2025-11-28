Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко выразил поддержку правительству Венесуэлы
07:21 28.11.2025 (обновлено: 10:29 28.11.2025)
Чернышенко выразил поддержку правительству Венесуэлы
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дмитрий чернышенко
дональд трамп
венесуэла
сша
россия
2025
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дмитрий чернышенко, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко, Дональд Трамп
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро от лица российского кабмина, высказал солидарность народу республики в защите национального суверенитета от внешних угроз.
"От лица правительства Российской Федерации выражаем поддержку правительству Николаса Мадуро и солидарность братскому венесуэльскому народу в защите национального суверенитета в связи с внешними угрозами", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он также высказал восхищение твердостью духа и решимостью, с которой венесуэльский народ отстаивает суверенитет своей родины.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
