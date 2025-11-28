Чернышенко выразил поддержку правительству Венесуэлы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро от лица российского кабмина, высказал солидарность народу республики в защите национального суверенитета от внешних угроз.

Он также высказал восхищение твердостью духа и решимостью, с которой венесуэльский народ отстаивает суверенитет своей родины.