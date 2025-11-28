Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе
10:53 28.11.2025 (обновлено: 11:20 28.11.2025)
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе - РИА Новости, 28.11.2025
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе
Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:53:00+03:00
2025-11-28T11:20:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирская область
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе

В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе

© Фото : Прокуратура Новосибирской области/TelegramМесто происшествия на производстве в городе Бердске Новосибирской области
Место происшествия на производстве в городе Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Прокуратура Новосибирской области/Telegram
Место происшествия на производстве в городе Бердске Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура региона.
Местное СМИ "Бердск онлайн" в своем Telegram-канале сообщает, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.
"Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бердска организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. Прокурор города выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов.
