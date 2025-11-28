https://ria.ru/20251128/chelovek-2058277938.html
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе
Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:53:00+03:00
2025-11-28T10:53:00+03:00
2025-11-28T11:20:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости.
Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура
региона.
Местное СМИ "Бердск онлайн" в своем Telegram-канале сообщает, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.
"Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Прокуратура Бердска организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. Прокурор города выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов.