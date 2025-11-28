В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на заводе

НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает прокуратура региона.

Местное СМИ "Бердск онлайн" в своем Telegram-канале сообщает, что инцидент произошел в литейном цехе на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ), где якобы в расплавленный металл попала вода.

"Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.