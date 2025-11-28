Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки - РИА Новости, 28.11.2025
23:06 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/cheljabinsk-2058530871.html
В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки
В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки - РИА Новости, 28.11.2025
В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки
Суд Челябинска арестовал на два месяца главу криминальной группировки Артака Варосяна, задержанного ранее УФСБ и полицией, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:06:00+03:00
2025-11-28T23:06:00+03:00
В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки

В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки Варосяна

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд Челябинска арестовал на два месяца главу криминальной группировки Артака Варосяна, задержанного ранее УФСБ и полицией, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По словам источника, Варосян с начала 2000-х годов возглавляет одну из криминальных группировок Челябинска, занимающуюся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности и другими.
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
18 ноября, 17:59
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
18 ноября, 17:59
"Сегодня Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области Варосяну Артаку 1985 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере), уточнили источник.
Ранее силовиками проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности ОПГ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
26 ноября, 13:10
 
