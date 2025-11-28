В Челябинске суд арестовал главу криминальной группировки

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Суд Челябинска арестовал на два месяца главу криминальной группировки Артака Варосяна, задержанного ранее УФСБ и полицией, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По словам источника, Варосян с начала 2000-х годов возглавляет одну из криминальных группировок Челябинска, занимающуюся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности и другими.
"Сегодня Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области Варосяну Артаку 1985 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере), уточнили источник.
Ранее силовиками проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности ОПГ.