Британия и ЕС делают хуже себе, переключаясь на ресурсы США, заявил посол - РИА Новости, 28.11.2025
05:06 28.11.2025
Британия и ЕС делают хуже себе, переключаясь на ресурсы США, заявил посол
Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей... РИА Новости, 28.11.2025
ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз делают больно только себе, переключаясь с российских энергоресурсов на американские поставки, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"В духе согласованной политики Евросоюза и Великобритании они действительно пытаются отказаться от (российских энергоресурсов - ред.)... если хотят сделать больно сами себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки", - сказал Келин журналистам в ходе культурного мероприятия в Лондоне.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов
24 ноября, 13:30
Во вторник премьер Великобритании Кир Стармер заявил в британском парламенте, что в ходе переговоров на саммите G20 22-23 ноября обсуждал со странами объединения "необходимость вытеснения российских нефти и газа с глобальных рынков".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Британия временно исключила из-под санкций международные активы "Лукойла"
Вчера, 20:24
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонАндрей КелинКир СтармерВладимир ПутинБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
