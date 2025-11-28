СМИ КНР констатируют рост популярности бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Китайские СМИ констатируют рост популярности российских народно-художественных промыслов и бренда "Сделано в России", говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"На фоне углубления сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и укрепления культурных связей между Россией и Китаем, китайское информационное издание China.com опубликовало большой материал, посвященный российским народным художественным промыслам. В статье подчеркивается, что изделия, воплощающие национальную память и мастерство, служат эффективным инструментом знакомства китайских потребителей с национальным брендом "Сделано в России", - сказано в сообщении.

Три российских экспортера были отмечены как символы русского качества, которые уже завоевали признание на китайском рынке. Все три компании объединяет общая приверженность традициям, инновациям и наличие сертификата "Сделано в России", гарантирующего подлинность и высокое качество продукции.

Как заключает China.com, эти три компании, несмотря на географическую разобщенность и использование разных материалов, разделяют одну и ту же приверженность: опираясь на местные ресурсы, традиционное мастерство и современные инновации. Национальный бренд "Сделано в России" является убедительным подтверждением этой преданности качеству и мастерству, вселяя доверие в потребителей и служа самым убедительным подтверждением приверженности качеству в эпоху глобализации.