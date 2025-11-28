В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax

БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Оповещающие об атаках вражеских БПЛА каналы появились на платформе Max, они своевременно оповестят жителей Белгородской области об угрозах при проблемах с мобильным интернетом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области в своих соцсетях рассказал о расширении системы оповещения жителей приграничья о движении беспилотников ВСУ, комментируя ситуацию с временным отключением мобильного интернета.

"Разбирались вчера полдня по поводу отключения мобильного интернета, не могу сказать подробности — не имею права, но очень рассчитываю, что со всеми договорились и будем максимально в этом процессе участвовать в принятии таких решений", - сказал Гладков.

Губернатор пояснил, что для прифронтового региона мобильный интернет в первую очередь это не сервисы и услуги, это безопасность.

"Система обеспечения безопасности и информирования об обстрелах, налетах БПЛА у нас завязана на мессенджеры, которые оповещают жителей, жители уже к этому привыкли, и это спасает сотни жизней каждый день. Поэтому ещё раз: максимально в этом процессе, в контроле отключения интернета, участвуем", — отметил Гладков.

Белгородский губернатор также порекомендовал жителям зарегистрироваться в мессенджере Max, в котором в пятницу появились все каналы, оповещающие об атаках и движении вражеских БПЛА.