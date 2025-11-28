Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
Белгородская область
Белгородская область
 
12:17 28.11.2025
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax - РИА Новости, 28.11.2025
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
Оповещающие об атаках вражеских БПЛА каналы появились на платформе Max, они своевременно оповестят жителей Белгородской области об угрозах при проблемах с... РИА Новости, 28.11.2025
белгородская область
технологии
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
технологии, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, telegram
Белгородская область, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Telegram
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax

Оповещающие об атаках БПЛА каналы появились в Белгородской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Оповещающие об атаках вражеских БПЛА каналы появились на платформе Max, они своевременно оповестят жителей Белгородской области об угрозах при проблемах с мобильным интернетом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области в своих соцсетях рассказал о расширении системы оповещения жителей приграничья о движении беспилотников ВСУ, комментируя ситуацию с временным отключением мобильного интернета.
"Разбирались вчера полдня по поводу отключения мобильного интернета, не могу сказать подробности — не имею права, но очень рассчитываю, что со всеми договорились и будем максимально в этом процессе участвовать в принятии таких решений", - сказал Гладков.
Губернатор пояснил, что для прифронтового региона мобильный интернет в первую очередь это не сервисы и услуги, это безопасность.
"Система обеспечения безопасности и информирования об обстрелах, налетах БПЛА у нас завязана на мессенджеры, которые оповещают жителей, жители уже к этому привыкли, и это спасает сотни жизней каждый день. Поэтому ещё раз: максимально в этом процессе, в контроле отключения интернета, участвуем", — отметил Гладков.
Белгородский губернатор также порекомендовал жителям зарегистрироваться в мессенджере Max, в котором в пятницу появились все каналы, оповещающие об атаках и движении вражеских БПЛА.
"Предлагаю максимально перестраховаться и зарегистрироваться в мессенджере Max, мы туда перевели все каналы информирования, которые есть в Telegram, и будем дублировать и в Max. Я думаю, что это правильно, и вы с этим согласитесь, мы должны использовать все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении", — резюмировал Гладков.
Белгородская областьТехнологииБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныTelegram
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
