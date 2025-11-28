https://ria.ru/20251128/bpla-2058303536.html
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax - РИА Новости, 28.11.2025
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
Оповещающие об атаках вражеских БПЛА каналы появились на платформе Max, они своевременно оповестят жителей Белгородской области об угрозах при проблемах с... РИА Новости, 28.11.2025
В Белгородской области будут оповещать о БПЛА через Мax
Оповещающие об атаках БПЛА каналы появились в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Оповещающие об атаках вражеских БПЛА каналы появились на платформе Max, они своевременно оповестят жителей Белгородской области об угрозах при проблемах с мобильным интернетом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области в своих соцсетях рассказал о расширении системы оповещения жителей приграничья о движении беспилотников ВСУ, комментируя ситуацию с временным отключением мобильного интернета.
"Разбирались вчера полдня по поводу отключения мобильного интернета, не могу сказать подробности — не имею права, но очень рассчитываю, что со всеми договорились и будем максимально в этом процессе участвовать в принятии таких решений", - сказал Гладков.
Губернатор пояснил, что для прифронтового региона мобильный интернет в первую очередь это не сервисы и услуги, это безопасность.
"Система обеспечения безопасности и информирования об обстрелах, налетах БПЛА у нас завязана на мессенджеры, которые оповещают жителей, жители уже к этому привыкли, и это спасает сотни жизней каждый день. Поэтому ещё раз: максимально в этом процессе, в контроле отключения интернета, участвуем", — отметил Гладков.
Белгородский губернатор также порекомендовал жителям зарегистрироваться в мессенджере Max, в котором в пятницу появились все каналы, оповещающие об атаках и движении вражеских БПЛА.
"Предлагаю максимально перестраховаться и зарегистрироваться в мессенджере Max, мы туда перевели все каналы информирования, которые есть в Telegram, и будем дублировать и в Max. Я думаю, что это правильно, и вы с этим согласитесь, мы должны использовать все ресурсы, которые есть в нашем распоряжении", — резюмировал Гладков.