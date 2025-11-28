Рейтинг@Mail.ru
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/blok-2058464811.html
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор - РИА Новости, 28.11.2025
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор
Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:22:00+03:00
2025-11-28T18:22:00+03:00
технологии
россия
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029911797_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_206739ad1841be392c96e25d5f8fe15b.jpg
https://ria.ru/20251113/whatsapp-2054690105.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029911797_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_427651522a72b8f81adc88b823008b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор

Роскомнадзор: WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.
"WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан", - говорится в сообщении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
WhatsApp начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой
13 ноября, 11:11
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала