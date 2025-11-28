WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.