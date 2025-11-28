Рейтинг@Mail.ru
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
17:37 28.11.2025 (обновлено: 21:17 28.11.2025)
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025 - РИА Новости, 28.11.2025
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025 ("Награды партнеров"), получив награду в одной из ключевых номинаций "Партнер года по... РИА Новости, 28.11.2025
"Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. "Билайн бизнес" стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025 ("Награды партнеров"), получив награду в одной из ключевых номинаций "Партнер года по развитию продаж", сообщает пресс-служба оператора.
Премия отмечает наиболее значимые достижения компаний-партнеров Yandex B2B Tech в области технологий для бизнеса.
Награда является признанием значимых результатов "Билайн бизнеса" в продвижении и реализации ИТ-решений Yandex Cloud и "Яндекс 360" среди корпоративных клиентов. Это свидетельствует об эффективной синергии крупных игроков рынка и способности совместно предлагать клиентам одни из лучших технологических продуктов и сервисов. Так, по итогам года, Билайн продемонстрировал показатели роста выручки от продажи решений Yandex Cloud на 120% и увеличил число клиентов, использующих сервисы, на 30%.
Важным преимуществом "Билайн бизнеса" является профессиональная служба поддержки. Компания обеспечивает всестороннее сопровождение по всему циклу использования облачных сервисов Beeline Cloud – от первичной консультации и миграции до круглосуточного мониторинга и оперативного решения инцидентов, отметили в компании.
"Мы высоко ценим партнерство с "Яндексом" и эта награда – яркое подтверждение успешности нашей совместной работы. Для Билайна стратегически важно предлагать бизнесу комплексные ИТ-решения, которые помогают нашим клиентам становиться эффективнее и расти. Облака и сервисы кибербезопасности являются ключевыми элементами этого подхода. Совместными усилиями мы открываем для компаний из разных отраслей новые возможности для цифровой трансформации", – сказал директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Билайна Сергей Кондратьев.
