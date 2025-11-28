Посол России в Бельгии рассказал о глобальном кризисе безопасности

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Мир на данный момент переживает самый серьезный глобальный кризис безопасности со времен Второй мировой войны из-за постоянного нарушения принципов суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой и невмешательства во внутренние дела, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.