Посол России в Бельгии рассказал о глобальном кризисе безопасности - РИА Новости, 28.11.2025
01:50 28.11.2025
Посол России в Бельгии рассказал о глобальном кризисе безопасности
Посол России в Бельгии рассказал о глобальном кризисе безопасности
2025-11-28T01:50:00+03:00
2025-11-28T01:50:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
сергей рябков
владимир путин
нато
оон
россия
украина
европа
бельгия
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
в мире, россия, украина, европа, сергей рябков, владимир путин, нато, оон, обсе, бельгия, денис гончар
В мире, Россия, Украина, Европа, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, ООН, ОБСЕ, Бельгия, Денис Гончар
Посол России в Бельгии рассказал о глобальном кризисе безопасности

Посол Гончар: мир переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой

© Фото : МИД РФДенис Гончар
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Мир на данный момент переживает самый серьезный глобальный кризис безопасности со времен Второй мировой войны из-за постоянного нарушения принципов суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой и невмешательства во внутренние дела, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
"К сожалению, постоянное нарушение принципов суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой и невмешательства во внутренние дела привело к самому серьезному глобальному кризису безопасности со времен Второй мировой войны. Международное право подменяется "правом сильного", а мир искусственно делится на "сад" и "джунгли", - сказал он на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности, с участием представителей около 50 стран.
Гончар напомнил, что СССР, правопреемником которого стала Российская Федерация, внес огромный вклад как в формирование послевоенной системы международных отношений, основанной на Уставе ООН, так и в создание европейского порядка безопасности, основанного на Хельсинкском декалоге и ряде многосторонних договоренностей.
"Что касается евроатлантического пространства, взаимные обязательства о неделимости безопасности, принятые на высшем уровне в рамках ОБСЕ, были нарушены - в частности, положения о том, что никто не имеет права укреплять собственную безопасность в ущерб безопасности других, и что ни одно государство или организация не могут претендовать на доминирование", - подчеркнул посол.
По мнению дипломата, неудержимое расширение НАТО, вопреки данным обещаниям, как и разрушение системы контроля над вооружениями, провоцирование "цветных революций" и насильственной смены власти, агрессивная "демократизация" и подрыв традиционных ценностей дискредитировало евроатлантическую систему безопасности и спровоцировало кризис вокруг Украины и более широкое противостояние между Россией и Западом.
"Россия, протянувшаяся от Черного и Балтийского морей до Тихого океана, является неотъемлемой частью Европы и Азии. Мы никогда не стремились к конфронтации, а наоборот - стремились развивать добрые отношения с цивилизациями как Запада, так и Востока. Мы неоднократно предлагали странам НАТО восстановить общий европейский "дом", в том числе в 2021 году - путем заключения юридически обязывающих соглашений о взаимных гарантиях безопасности. Однако все наши инициативы были высокомерно отвергнуты или проигнорированы", - добавил Гончар.
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагалось, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял тогда РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В миреРоссияУкраинаЕвропаСергей РябковВладимир ПутинНАТОООНОБСЕБельгияДенис Гончар
 
 
Версия 2023.1 Beta
