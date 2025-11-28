Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев
28.11.2025
Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев
Украинским беженцам в Нидерландах с 2027 года предоставят особый статус, направленный на их возвращение в Украину, передает портал Nos со ссылкой на план... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, нидерланды, фридрих мерц, германия, украина
В мире, Нидерланды, Фридрих Мерц, Германия, Украина
Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев

Нидерланды отменят особый статус беженцев с Украины, чтобы они вернулись домой

Украинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинским беженцам в Нидерландах с 2027 года предоставят особый статус, направленный на их возвращение в Украину, передает портал Nos со ссылкой на план правительства.
"Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. <…> В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
Ранее в ноябре Латвия, Польша и Германия заявили о сокращении субсидирования украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в Германии и убежден, что они должны найти себе работу.
 
В мире, Нидерланды, Фридрих Мерц, Германия, Украина
 
 
