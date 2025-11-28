Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинским беженцам в Нидерландах с 2027 года предоставят особый статус, направленный на их возвращение в Украину, передает портал Nos со ссылкой на план правительства.
«
"Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. <…> В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
Ранее в ноябре Латвия, Польша и Германия заявили о сокращении субсидирования украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в Германии и убежден, что они должны найти себе работу.