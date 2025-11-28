Рейтинг@Mail.ru
14:59 28.11.2025
Суд обязал актера Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
Суд обязал актера Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
Суд обязал актера Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мировой судья в Москве обязал актера Марата Башарова выплачивать алименты на содержание ребенка от третьей жены, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировым судьей судебного участка №354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка", - сказали в суде.
Елизавета Башарова (Шевыркова) была третьей женой Марата Башарова. Расстались они около пяти лет назад
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда
6 октября, 05:47
 
ШоубизМоскваМарат Башаров
 
 
