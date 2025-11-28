https://ria.ru/20251128/banki-2058236290.html
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы - РИА Новости, 28.11.2025
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы
Минцифры и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T05:24:00+03:00
2025-11-28T05:24:00+03:00
2025-11-28T05:24:00+03:00
технологии
андрей храпов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449759_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_94d44f001efb390d02ceba1b084355f4.jpg
https://ria.ru/20251126/biometriya-2057643187.html
https://ria.ru/20251126/tsb-2057765373.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd40937d966a93c3430cbf8d0ddae0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, андрей храпов, центральный банк рф (цб рф), экономика
Технологии, Андрей Храпов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы
Минцифры и МВД не поддержали аутентификацию на сайтах МФО через системы банков
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минцифры и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письма министерств.
Ранее директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ
Илья Кочетков заявлял, что Банк России предложил разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков.
"Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России разрешить микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов через коммерческие биометрические системы банков и с использованием банковских ID-сервисов", - пишет издание, ознакомившись с письмами министерств.
Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний с 1 марта 2026 года, для микрокредитных компаний - с 1 марта 2027 года, все взаимодействие должно осуществляться напрямую с единой биометрической системой (ЕБС), исключая использование сторонних аккредитованных компаний. Как считает Минцифры, рост числа пользователей единой биометрической системой среди граждан и организаций свидетельствует о повышении доверия к ней и востребованности ее услуг.
Как отмечает издание, в письме замглавы МВД Андрея Храпова
отмечается, что подтверждение личности клиентов МФО через ЕБС в настоящее время является максимально надежным и безопасным способом.