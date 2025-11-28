https://ria.ru/20251128/attarktsion-2058440831.html
В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона
В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона
Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что посетители парка якобы застряли на аттракционе "Воздушный поезд".
"Двадцать восьмого ноября в 15.52 зафиксирована техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс". Системы аттракциона сработали штатно, как и предусмотрено техническими настройками аттракциона, одномоментно обеспечив полную безопасность гостям", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что аттракцион представляет собой монорельсовую дорогу, пассажиры находятся в комфортных вагонетках закрытого типа.
"Сотрудники парка отреагировали оперативно, незамедлительно оповестив посетителей об остановке и дальнейших действиях, в соответствии с внутренним регламентом к аттракциону вызваны специализированные подъемники", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что после перезапуска систем аттракцион вернулся в работу и завершил маршрут, а посетители продолжили отдых в парке развлечений.