В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона - РИА Новости, 28.11.2025
17:27 28.11.2025
В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона
Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 28.11.2025
В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона

Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений Остров Мечты
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Парк развлечений "Остров Мечты". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что посетители парка якобы застряли на аттракционе "Воздушный поезд".
Парк развлечений Остров Мечты
В Москве ребенок упал с арт-объекта в парке "Остров мечты"
9 июня, 19:53
"Двадцать восьмого ноября в 15.52 зафиксирована техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс". Системы аттракциона сработали штатно, как и предусмотрено техническими настройками аттракциона, одномоментно обеспечив полную безопасность гостям", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что аттракцион представляет собой монорельсовую дорогу, пассажиры находятся в комфортных вагонетках закрытого типа.
"Сотрудники парка отреагировали оперативно, незамедлительно оповестив посетителей об остановке и дальнейших действиях, в соответствии с внутренним регламентом к аттракциону вызваны специализированные подъемники", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что после перезапуска систем аттракцион вернулся в работу и завершил маршрут, а посетители продолжили отдых в парке развлечений.
Парк развлечений Сказка в районе Крылатское
В московском парке "Сказка" люди застряли на аттракционе
13 августа, 16:58
 
Заголовок открываемого материала