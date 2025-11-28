В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс" произошла в парке развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что посетители парка якобы застряли на аттракционе "Воздушный поезд".

"Двадцать восьмого ноября в 15.52 зафиксирована техническая остановка аттракциона "Воздушный экспресс". Системы аттракциона сработали штатно, как и предусмотрено техническими настройками аттракциона, одномоментно обеспечив полную безопасность гостям", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что аттракцион представляет собой монорельсовую дорогу, пассажиры находятся в комфортных вагонетках закрытого типа.

"Сотрудники парка отреагировали оперативно, незамедлительно оповестив посетителей об остановке и дальнейших действиях, в соответствии с внутренним регламентом к аттракциону вызваны специализированные подъемники", - уточнили в пресс-службе.