Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 28.11.2025
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области - РИА Новости, 28.11.2025
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Преподаватель истории Вера Николаевна, находящаяся на пенсии, рассказала РИА Новости, как беспилотник ВСУ нанёс удар по её дому в Харьковской области 5 октября, РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
харьковская область
украина
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области

Дрон ВСУ атаковал дом педагога в Харьковской области в профессиональный праздник

БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Преподаватель истории Вера Николаевна, находящаяся на пенсии, рассказала РИА Новости, как беспилотник ВСУ нанёс удар по её дому в Харьковской области 5 октября, в День учителя.
"Ко мне около 4 часов дня прилетел дрон между хатой и сараем, повредил мне крышу, двери в сарай, вылетели окна… Говорила - это меня Украина поздравила с Днём учителя", - заявила РИА Новости пенсионерка.
Бывшие ученики помогли 78-летней Вере Николаевне ликвидировать последствия атаки дрона.
"После того, как в прошлом году забор был разбитый, мой ученик, который живёт через дорогу, помог. Мы с ним забивали плёнкой (окна - ред.), и потом купила штапики - пришёл тоже ученик постелил", - добавила учительница истории.
Также беспилотники атаковали дом одного из фельдшеров. Женщина считает, что ВСУ терроризируют дронами мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области за то, что они не выехали.
"Наверное, за то, что мы здесь, что остались", - сказала Вера Николаевна.
Восстанавливать дома местному населению помогает и администрация, обеспечивая их необходимыми строительными материалами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
