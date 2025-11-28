https://ria.ru/20251128/ataka-2058245061.html
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области - РИА Новости, 28.11.2025
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Преподаватель истории Вера Николаевна, находящаяся на пенсии, рассказала РИА Новости, как беспилотник ВСУ нанёс удар по её дому в Харьковской области 5 октября, РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:00:00+03:00
2025-11-28T08:00:00+03:00
2025-11-28T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20251125/bpla-2057296374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Дрон ВСУ атаковал дом учительницы в Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал дом педагога в Харьковской области в профессиональный праздник
БЕЛГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Преподаватель истории Вера Николаевна, находящаяся на пенсии, рассказала РИА Новости, как беспилотник ВСУ нанёс удар по её дому в Харьковской области 5 октября, в День учителя.
"Ко мне около 4 часов дня прилетел дрон между хатой и сараем, повредил мне крышу, двери в сарай, вылетели окна… Говорила - это меня Украина
поздравила с Днём учителя", - заявила РИА Новости пенсионерка.
Бывшие ученики помогли 78-летней Вере Николаевне ликвидировать последствия атаки дрона.
«
"После того, как в прошлом году забор был разбитый, мой ученик, который живёт через дорогу, помог. Мы с ним забивали плёнкой (окна - ред.), и потом купила штапики - пришёл тоже ученик постелил", - добавила учительница истории.
Также беспилотники атаковали дом одного из фельдшеров. Женщина считает, что ВСУ
терроризируют дронами мирных жителей на подконтрольной ВС РФ
части Харьковской области
за то, что они не выехали.
"Наверное, за то, что мы здесь, что остались", - сказала Вера Николаевна.
Восстанавливать дома местному населению помогает и администрация, обеспечивая их необходимыми строительными материалами.