Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Глава региона уточнил, что в Шахтах из-за падения беспилотника получили повреждения несколько машин, а также технический этаж. При этом выбило стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир вывели всех жильцов, после проверки помещений силами саперов люди вернулись домой.