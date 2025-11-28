https://ria.ru/20251128/ataka-2058239346.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
В нескольких местах в Ростовской области отразили налет дронов, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:19:00+03:00
2025-11-28T06:19:00+03:00
2025-11-28T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
шахты
таганрог
дубовский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шахты
таганрог
дубовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шахты, таганрог, дубовский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шахты, Таганрог, Дубовский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В нескольких местах в Ростовской области отразили налет дронов, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
"В Ростовской области
силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах
, Шахтах
и Таганроге
. Главное, никто из людей не пострадал", — написал он в Telegram-канале
.
Глава региона уточнил, что в Шахтах из-за падения беспилотника получили повреждения несколько машин, а также технический этаж. При этом выбило стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир вывели всех жильцов, после проверки помещений силами саперов люди вернулись домой.
Помимо этого, в Таганроге осколками дронов разбило веранду и стекла в окнах двух частных домов.