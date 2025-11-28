Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 28.11.2025 (обновлено: 07:06 28.11.2025)
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
В нескольких местах в Ростовской области отразили налет дронов, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.11.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В нескольких местах в Ростовской области отразили налет дронов, есть повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге. Главное, никто из людей не пострадал", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Шахтах из-за падения беспилотника получили повреждения несколько машин, а также технический этаж. При этом выбило стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир вывели всех жильцов, после проверки помещений силами саперов люди вернулись домой.
Помимо этого, в Таганроге осколками дронов разбило веранду и стекла в окнах двух частных домов.
