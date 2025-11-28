В Омской области мужчину арестовали по подозрению в избиении ребенка

ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Житель Омской области арестован по подозрению в жестоком избиении трехлетней дочери сожительницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении 24-летнего фигуранта возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего".

"По версии следствия, 26 ноября 2025 года мужчина, находясь в доме своей сожительницы, в то время, когда женщина находилась на работе, избил ее 3-летнюю дочь... Суд избрал указанному лицу на период следствия меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.

Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мать не успела вернуться с работы домой и осталась ночевать у знакомых. Ее трёхлетняя дочь осталась с ее сожителем. Мужчина жестоко избил ребёнка, девочка получила тяжкие телесные повреждения, в настоящее время она находится в реанимации. Вину омич не признал. По его словам, он ударил ребенка рукой один раз.