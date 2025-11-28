Рейтинг@Mail.ru
В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/arest-2058355740.html
В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях
В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях - РИА Новости, 28.11.2025
В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях
Прокуратура Польши выдала ордер двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге, сообщил журналистам представитель Национальной... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:32:00+03:00
2025-11-28T14:32:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
евгений иванов (дипломат)
александр кононов
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg
https://ria.ru/20251128/frg-2058351078.html
https://ria.ru/20251114/ukraina-2055097242.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:0:2494:1870_1920x0_80_0_0_9cafda7ced6b746776c2fe2cd64e6f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, евгений иванов (дипломат), александр кононов, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Россия, Евгений Иванов (дипломат), Александр Кононов, Дональд Туск
В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях

Прокуратура Польши выдала ордер на арест двух подозреваемых в диверсии украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура Польши выдала ордер двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге, сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак.
По его словам, ордер касается 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова. "В четверг суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил заключить обоих подозреваемых под стражу", - напомнил он.
Гражданин Украины, подозреваемый в координации подрывов Северных потоков, в сопровождении немецких полицейских. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ФРГ арестовали подозреваемого в теракте на "Северных потоках" украинца
Вчера, 14:22
"На этом основании прокурор выдал ордер на арест 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова", - сказал Новак, добавив, что розыск поручен Варшавскому управлению полиции.
На прошлой неделе польская прокуратура предъявила Иванову и Кононову обвинения во взрыве железнодорожных путей. Обвинение касается "диверсионных актов террористического характера" против Польши. Им грозит максимальное допустимое в Польше наказание – пожизненное заключение.
Мужчины подозреваются в повреждении путей взрывным устройством в районе Мики Мазовецкого воеводства, а также во втором инциденте в районе Голомб города Пулавы, также на железнодорожной линии № 7, соединяющей Варшаву с Дорогуском. Там была повреждена часть контактной сети, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. По версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Экс-премьеру Украины Чернышову вручили ходатайство об аресте
14 ноября, 23:28
 
В миреПольшаУкраинаРоссияЕвгений Иванов (дипломат)Александр КононовДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала