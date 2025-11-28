В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура Польши выдала ордер двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге, сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак.
По его словам, ордер касается 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова. "В четверг суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил заключить обоих подозреваемых под стражу", - напомнил он.
"На этом основании прокурор выдал ордер на арест 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова", - сказал Новак, добавив, что розыск поручен Варшавскому управлению полиции.
На прошлой неделе польская прокуратура предъявила Иванову и Кононову обвинения во взрыве железнодорожных путей. Обвинение касается "диверсионных актов террористического характера" против Польши. Им грозит максимальное допустимое в Польше наказание – пожизненное заключение.
Мужчины подозреваются в повреждении путей взрывным устройством в районе Мики Мазовецкого воеводства, а также во втором инциденте в районе Голомб города Пулавы, также на железнодорожной линии № 7, соединяющей Варшаву с Дорогуском. Там была повреждена часть контактной сети, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. По версии польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
