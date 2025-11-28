В Польше выдали ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсиях

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура Польши выдала ордер двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге, сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак.

"На этом основании прокурор выдал ордер на арест 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова", - сказал Новак, добавив, что розыск поручен Варшавскому управлению полиции.