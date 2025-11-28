Рейтинг@Mail.ru
09:12 28.11.2025 (обновлено: 09:13 28.11.2025)
Компания, поставлявшая БПЛА Киеву, провалила недавние испытания, пишет WSJ
Компания, поставлявшая БПЛА Киеву, провалила недавние испытания, пишет WSJ
Компания, поставлявшая БПЛА Киеву, провалила недавние испытания, пишет WSJ

WSJ: поставлявшая БПЛА Киеву компания Anduril провалила недавние испытания

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая БПЛА Украине, провалила недавние испытания своих беспилотных истребителей, безэкипажных катеров, а также систем противодействия БПЛА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники.
Калифорнии во время летних наземных испытаний из-за технической неисправности был поврежден двигатель беспилотного истребителя Anduril (под названием - ред.) Fury перед важным первым полетом для военно-воздушных сил. В августе из-за испытаний с использованием ее антидроновой системы Anvil в Орегоне возник пожар на 22 акра (8,9 гектара - ред.). А летом во время испытаний безэкипажных катеров у побережья Калифорнии ПО Anduril (под названием - ред.) Lattice с трудом справлялось с управлением и дачей команд судам", - говорится в материале издания.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников
1 мая, 11:00
Так, по данным газеты, в мае во время испытаний безэкипажных катеров более десяти из них отказались выполнять команды и переключились на режим холостого хода, фактически став просто "мертвым грузом" на воде. После этого военные всю ночь до 9 часов утра занимались их буксированием к берегу. Сама Anduril утверждает, что проблема была вызвана не ее ПО, а, скорее, неисправностью самих катеров, подчеркнув, что производитель судов уже устранил неполадки.
По информации газеты, причиной неисправности двигателя беспилотного истребителя стал гвоздь, который засосало в заборное устройство. И, наконец, в инциденте с антидроновой системой потребовалось три пожарные машины, чтобы потушить разгоревшийся пожар. При этом сама Anduril утверждает, что риск возгорания был предусмотрен и не являлся сбоем системы.
В статье отмечается, что Anduril испытывала свои дроны-камикадзе Altius на украинском фронте, но и там столкнулась с проблемами: беспилотники оказались уязвимы перед радиоэлектронным подавлением. По словам источников, от этих БПЛА было столько проблем, что в конечном счете украинцы перестали их использовать еще в 2024 году.
"Мы осознаем, что наша крайне итеративная модель разработки технологий - быстро развиваемся, постоянно тестируем, часто терпим неудачи, совершенствуем нашу работу и повторяем все сначала - облегчает работу нашим критикам... Мы принимаем этот риск. Мы действительно много терпим неудачи", - заявила компания в комментарии газете.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Украина получила тысячу заявок на испытание оружия иностранных компаний
27 августа, 17:53
Anduril добавила, что поддерживает почти что беспрерывное присутствие на Украине для обновления своего вооружения и ПО.
Anduril - американская оборонная компания, основанная в 2017 году. Ее цель - использование современных технологий, включая искусственный интеллект, в оборонном секторе. Компания считается связанной с администрацией президента Дональда Трампа. Её продукция включает ракеты, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, а также системы искусственного интеллекта и твердотопливные ракетные двигательные установки.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
США хотели провести испытания БПЛА на Украине, пишет Defense News
28 июля, 19:30
 
