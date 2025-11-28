Компания, поставлявшая БПЛА Киеву, провалила недавние испытания, пишет WSJ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая БПЛА Украине, провалила недавние испытания своих беспилотных истребителей, безэкипажных катеров, а также систем противодействия БПЛА, сообщает газета Американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая БПЛА Украине, провалила недавние испытания своих беспилотных истребителей, безэкипажных катеров, а также систем противодействия БПЛА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники.

"В Калифорнии во время летних наземных испытаний из-за технической неисправности был поврежден двигатель беспилотного истребителя Anduril (под названием - ред.) Fury перед важным первым полетом для военно-воздушных сил. В августе из-за испытаний с использованием ее антидроновой системы Anvil в Орегоне возник пожар на 22 акра (8,9 гектара - ред.). А летом во время испытаний безэкипажных катеров у побережья Калифорнии ПО Anduril (под названием - ред.) Lattice с трудом справлялось с управлением и дачей команд судам", - говорится в материале издания.

Так, по данным газеты, в мае во время испытаний безэкипажных катеров более десяти из них отказались выполнять команды и переключились на режим холостого хода, фактически став просто "мертвым грузом" на воде. После этого военные всю ночь до 9 часов утра занимались их буксированием к берегу. Сама Anduril утверждает, что проблема была вызвана не ее ПО, а, скорее, неисправностью самих катеров, подчеркнув, что производитель судов уже устранил неполадки.

По информации газеты, причиной неисправности двигателя беспилотного истребителя стал гвоздь, который засосало в заборное устройство. И, наконец, в инциденте с антидроновой системой потребовалось три пожарные машины, чтобы потушить разгоревшийся пожар. При этом сама Anduril утверждает, что риск возгорания был предусмотрен и не являлся сбоем системы.

В статье отмечается, что Anduril испытывала свои дроны-камикадзе Altius на украинском фронте, но и там столкнулась с проблемами: беспилотники оказались уязвимы перед радиоэлектронным подавлением. По словам источников, от этих БПЛА было столько проблем, что в конечном счете украинцы перестали их использовать еще в 2024 году.

"Мы осознаем, что наша крайне итеративная модель разработки технологий - быстро развиваемся, постоянно тестируем, часто терпим неудачи, совершенствуем нашу работу и повторяем все сначала - облегчает работу нашим критикам... Мы принимаем этот риск. Мы действительно много терпим неудачи", - заявила компания в комментарии газете.

Anduril добавила, что поддерживает почти что беспрерывное присутствие на Украине для обновления своего вооружения и ПО.