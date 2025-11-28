В Вологодской области введут новые ограничения на продажу алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Новые ограничения на продажу алкоголя введут в Вологодской области: розничную продажу спиртного запретят в магазинах в многоквартирных домах, если вход в них со стороны подъездов, а также запретят в магазинах выкладку алкоголя в трех метрах от касс, сообщает Законодательное собрание региона.
Соответствующие изменения в областной закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции" были приняты на очередной сессии Законодательной собрания.
"Одно из важных нововведений - запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах. Данная мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем. Кроме того, вводится запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, вход в которые организован со стороны подъездов", - говорится в сообщении.
Также будет запрещена продажа алкоголя в магазинах, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах как нежилых, так и жилых зданий.
Отмечается, что поправки в областной закон также будут способствовать решению проблемы "наливаек". В частности, корректируется время продажи алкоголя в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, а также заведений в гостиницах и театрах), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
"Для буфетов, кафе и баров, не соответствующих установленным законом области требованиям по обслуживанию и оснащению, вводится запрет на продажу алкоголя с понедельника по пятницу и ограничение по времени в выходные дни: продажа в субботу и воскресенье разрешена только с 12 до 23 часов. Это позволит упорядочить работу так называемых "наливаек", являющихся источником многочисленных жалоб граждан", - сообщает областной парламент.
Отмечается, что для бизнес-сообщества предусмотрен переходный период для адаптации к новым требованиям.
"Принятие поправок – логичное продолжение работы по защите нравственности, здоровья и интересов жителей области. Ограничения продажи алкоголя уже дали ощутимые результаты: число преступлений с участием пьяных снизилось на треть, а смертность от алкогольных заболеваний – более чем вдвое. Это подтверждает правильность выбранного курса. Новые меры, включая запрет на выкладку алкоголя у касс, направлены на предотвращение спонтанных покупок. Мы создаем условия для ответственного потребления и здорового образа жизни, обеспечивая безопасность и комфорт граждан", - отметил председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.