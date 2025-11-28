Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия потребовала от Литвы данные о ЧП на Игналинской АЭС
17:52 28.11.2025 (обновлено: 23:46 28.11.2025)
Белоруссия потребовала от Литвы данные о ЧП на Игналинской АЭС
Белоруссия требует от Литвы немедленно предоставить данные о ситуации на Игналинской АЭС, где, по данным СМИ, произошел пожар, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2025
Белоруссия потребовала от Литвы данные о ЧП на Игналинской АЭС

Минск потребовал от Вильнюса данные о ситуации на Игналинской АЭС после пожара

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия требует от Литвы немедленно предоставить данные о ситуации на Игналинской АЭС, где, по данным СМИ, произошел пожар, сообщили РИА Новости в белорусском МИД.
Игналинская атомная электростанция расположена в четырёх километрах от государственной границы Белоруссии. Согласно публикациям в СМИ, 25 ноября в 16.37 в подразделение департамента пожарной безопасности и спасения при МВД Литвы поступило сообщение о возгорании здания на территории АЭС.
"Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств", - заявили в дипломатическом ведомстве.
В МИД указали, что СМИ была распространена информация о произошедшем 25 ноября пожаре на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов на литовской атомной станции. "Предположительно, этот инцидент был связан с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке. Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте", - сообщили в белорусском МИД.
Сотрудники Игналинской АЭС в реакторный зале - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве
Вчера, 16:15
В ведомстве добавили, что факт отсутствия такой информации выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о "прозрачности" в отношении Белорусской АЭС.
"Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси в адрес литовских коллег оперативно направлено предложение об оказании белорусскими специалистами необходимой помощи. Однако ответа не последовало", - сообщили в Минске.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве указали, что данный случай является не эпизодическим упущением, а проявлением укоренившейся практики. "Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе", - заявили в Минске.
Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. В 2024 году государственная инспекция по безопасности в сфере атомной энергетики Литвы выдала АЭС лицензию на демонтаж блоков и хранилищ отработанного топлива. Демонтаж первого реактора электростанции собираются начать в 2027 году, а второго — в 2029-м. Завершение работ по закрытию объекта намечено на 2038 год. Общая стоимость составит примерно 3,3 миллиарда евро.
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС
14 марта, 13:25
 
