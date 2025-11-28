Белоруссия потребовала от Литвы данные о ЧП на Игналинской АЭС

МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. Белоруссия требует от Литвы немедленно предоставить данные о ситуации на Игналинской АЭС, где, по данным СМИ, произошел пожар, сообщили РИА Новости в белорусском МИД.

Игналинская атомная электростанция расположена в четырёх километрах от государственной границы Белоруссии. Согласно публикациям в СМИ, 25 ноября в 16.37 в подразделение департамента пожарной безопасности и спасения при МВД Литвы поступило сообщение о возгорании здания на территории АЭС.

« "Мы требуем от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств", - заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД указали, что СМИ была распространена информация о произошедшем 25 ноября пожаре на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов на литовской атомной станции. "Предположительно, этот инцидент был связан с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке. Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте", - сообщили в белорусском МИД.

В ведомстве добавили, что факт отсутствия такой информации выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о "прозрачности" в отношении Белорусской АЭС.

"Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси в адрес литовских коллег оперативно направлено предложение об оказании белорусскими специалистами необходимой помощи. Однако ответа не последовало", - сообщили в Минске.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве указали, что данный случай является не эпизодическим упущением, а проявлением укоренившейся практики. "Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе", - заявили в Минске.