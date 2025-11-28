Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве
16:15 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/aes-2058407115.html
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве
МЧС Белоруссии в связи с инцидентом на Игналинской АЭС в Литве проводит постоянное наблюдение за радиационной обстановкой, дополнительно в ближайший к станции...
2025-11-28T16:15:00+03:00
2025-11-28T16:15:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
витебская область
игналинская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564665766_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_620f1dce99c03f65490839d1f6310ec8.jpg
https://ria.ru/20200124/1563825305.html
https://ria.ru/20251127/aes-2058077625.html
белоруссия
литва
витебская область
В мире, Белоруссия, Литва, Витебская область, Игналинская АЭС, МЧС России
Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве

© AP Photo / Mindaugas KulbisСотрудники Игналинской АЭС в реакторный зале
Сотрудники Игналинской АЭС в реакторный зале - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Сотрудники Игналинской АЭС в реакторный зале. Архивное фото
МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. МЧС Белоруссии в связи с инцидентом на Игналинской АЭС в Литве проводит постоянное наблюдение за радиационной обстановкой, дополнительно в ближайший к станции Браславский район направлены специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Александр Худолеев.
По данным СМИ, 25 ноября произошло возгорание в одном из зданий на территории АЭС, которая находится в четырех километрах от государственной границы Белоруссии.
Игналинская атомная электростанция. 1986 год - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
24 января 2020, 13:57
"В связи с инцидентом МЧС осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано. Дополнительно в Браславский район направлены подразделения и специалисты Центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона", - приводятся слова Худолеева в Telegram-канале министерства.
По его словам, МЧС информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента и, в соответствии с двусторонним договором, запросило сведения о чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной станции для оценки угрозы и принятия исчерпывающих мер безопасности. "На данным момент ответ от литовской стороны не поступал", - сообщил замминистра.
Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. В 2024 году государственная инспекция по безопасности в сфере атомной энергетики Литвы выдала АЭС лицензию на демонтаж блоков и хранилищ отработанного топлива. Демонтаж первого реактора электростанции собираются начать в 2027 году, а второго — в 2029-м. Завершение работ по закрытию объекта намечено на 2038 год. Общая стоимость составит примерно 3,3 миллиарда евро.
Михаил Ковальчук на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ковальчук рассказал об эффекте от "омоложения" корпусов реакторов АЭС
27 ноября, 16:10
 
