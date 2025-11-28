Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве

МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. МЧС Белоруссии в связи с инцидентом на Игналинской АЭС в Литве проводит постоянное наблюдение за радиационной обстановкой, дополнительно в ближайший к станции Браславский район направлены специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Александр Худолеев.

По его словам, МЧС информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента и, в соответствии с двусторонним договором, запросило сведения о чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной станции для оценки угрозы и принятия исчерпывающих мер безопасности. "На данным момент ответ от литовской стороны не поступал", - сообщил замминистра.