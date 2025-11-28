Белоруссия усилила контроль уровня радиации после инцидента на АЭС в Литве

МИНСК, 28 ноя - РИА Новости. МЧС Белоруссии в связи с инцидентом на Игналинской АЭС в Литве проводит постоянное наблюдение за радиационной обстановкой, дополнительно в ближайший к станции Браславский район направлены специалисты центра химической и радиационной защиты "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Александр Худолеев.
По данным СМИ, 25 ноября произошло возгорание в одном из зданий на территории АЭС, которая находится в четырех километрах от государственной границы Белоруссии.
"В связи с инцидентом МЧС осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано. Дополнительно в Браславский район направлены подразделения и специалисты Центра химической и радиационной защиты РОСН "ЗУБР" для контроля уровня радиационного фона", - приводятся слова Худолеева в Telegram-канале министерства.
По его словам, МЧС информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента и, в соответствии с двусторонним договором, запросило сведения о чрезвычайной ситуации на Игналинской атомной станции для оценки угрозы и принятия исчерпывающих мер безопасности. "На данным момент ответ от литовской стороны не поступал", - сообщил замминистра.
Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. В 2024 году государственная инспекция по безопасности в сфере атомной энергетики Литвы выдала АЭС лицензию на демонтаж блоков и хранилищ отработанного топлива. Демонтаж первого реактора электростанции собираются начать в 2027 году, а второго — в 2029-м. Завершение работ по закрытию объекта намечено на 2038 год. Общая стоимость составит примерно 3,3 миллиарда евро.