В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.11.2025
05:46 28.11.2025
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
краснодар, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Краснодар, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Краснодар ("Пашковский"), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
05:37
 
КраснодарСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
