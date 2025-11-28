https://ria.ru/20251128/abyzov-2058460090.html
Абызову разрешили вернуться на госслужбу
Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд изменил приговор Абызову
, исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях", — сказала собеседница агентства.
Преображенский суд Москвы ранее запретил ему в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.
Такие же ограничения сняли с еще четырех фигурантов.
Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.
Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
Сейчас он отбывает срок в колонии в Сыктывкаре
, но в сентябре его доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о мошенничестве.