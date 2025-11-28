Абызову разрешили вернуться на госслужбу

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

« "Суд изменил приговор Абызову , исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях", — сказала собеседница агентства.

Преображенский суд Москвы ранее запретил ему в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.

Такие же ограничения сняли с еще четырех фигурантов.

Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.

Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.