Московский зоопарк рассказал об известных матерях зоосада - РИА Новости, 27.11.2025
07:33 27.11.2025
Московский зоопарк рассказал об известных матерях зоосада
Московский зоопарк рассказал об известных матерях зоосада
Московский зоопарк рассказал о самых известных матерях зоосада ко Дню матери, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 27.11.2025
Панда с детёнышем в Московском зоопарке
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский зоопарк рассказал о самых известных матерях зоосада ко Дню матери, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
Московском зоопарке живут представители более чем 1,2 тысячи видов. В природе не все животные заботятся о своем потомстве. Кто-то ухаживает за детенышами в одиночку, кто-то делит заботу о малышах с партнером (как это бывает у большинства птиц, самец и самка даже яйца насиживают по очереди), а кто-то самоустраняется после появления потомства - например, такое природное поведение свойственно рептилиям. Рассказываем о самых известных матерях Московского зоопарка", - отметили в пресс-службе столичного зоосада.
Панды

В пресс-службе рассказали о Панде Диндин. 24 августа 2023 года произошло знаменательное событие - появился на свет первый детеныш большой панды, рожденный в России. Несмотря на то, что Диндин была молодая мама и это был ее первый опыт материнства, у нее сразу включилось материнское поведение.
"С первого дня с момента рождения Катюши Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук. А в полгода Катюша впервые попробовала кусочки моркови", - уточнили в пресс-службе.
Там рассказали, что сейчас в рационе детеныша большой панды есть все составляющие рациона взрослой панды, необходимые для полноценного роста и развития. Катюша ест бамбук, морковь, батат, яблоки и панда-кейки - специальный хлеб, выпекаемый на пару.
"При всем этом панды одиночные животные, которые встречаются друг с другом лишь в период размножения. После появления потомства самец не участвует в уходе и живет отдельно. А мама кормит молоком своих детенышей и заботится о них первые 1,5-2 года их жизни", - добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что в конце апреля 2025 года, когда Катюше был год и семь месяцев, Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. Зоологи связались с китайскими специалистами и те рекомендовали разделить панд, что и было сделано.
"Сейчас Катюша показывает отличные навыки на тренингах, продолжает расти, набирать вес и исследовать окружающий ее мир самостоятельно", - отметили в пресс-службе.
Морские котики

В пресс-службе также напомнили о самке морского котика Юшке. В июне 2025 года в павильоне "Ластоногие" родился детеныш морского котика. Он появился на свет у опытной пары - самки Юшки и самца Пирата. В 2018 и 2020 годах у пары родились два самца - их назвали Роджер и Сильвер.
"Новорожденный оказался самцом. Несколько недель малыш провел во внутреннем бассейне, где держался рядом с мамой. В это время щенок - так называют детенышей морского котика - учился плавать. Спустя месяц сотрудники убедились, что малыш готов к "большому плаванию", и стали на время выводить его вместе с мамой Юшкой в большой бассейн глубиной 3,5 метра", - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что первые дни после рождения очень важные для мамы и малыша. Самка не подпускает к детенышу других взрослых особей и всячески оберегает щенка. Также Юшка преграждает детенышу доступ к воде, пока он еще не умеет плавать.
"Кроме того, первые дни у мамы и малыша идет активный процесс вокализации. Они кричат, стремясь запомнить звучание голоса друг друга. Этот процесс называется "запечатление". В природе самка уже спустя неделю после родов уходит кормиться и оставляет малыша на лежбище. И в момент возвращения на сушу мамы издалека начинают звать своих щенков, а те кричат им в ответ. Такая "синхронизация" помогает самке найти именно своего малыша, так как чужих самки не принимают и отказываются выкармливать", - добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас в Московском зоопарке живут три взрослые самки морского котика и один гаремный самец Пират. Спарта и Юшка ранее приносили потомство. Подросшие детеныши живут в соседнем с родителями бассейне, вместе с третьей взрослой самкой Анитой. Пират не участвует в заботе о потомстве, он держится отдельно от группы, как и заложено природой.
"Сейчас щенок подрос и окреп. Вместе с Юшкой малыш выходит на показательные кормления и с интересом изучает пространство вокруг. А пока мама занимается, детеныш подходит к другой самке Спарте, общается с ней и с сотрудниками, а также плавает в большом бассейне. Сейчас Юшка немного ослабила родительский контроль и позволяет контактировать с малышом другим членам группы", - отметили в пресс-службе.
Капибары

В пресс-службе рассказали о многодетной маме-героине Малой, матери 11 капибарят. В сентябре 2025 года Малая произвела на свет сразу двоих малышей. Она заботливо вылизала детенышей и сразу же принялась кормить их молоком. Один из детенышей родился более слабым, однако со временем окреп и не сильно отличается по внешнему виду от второго малыша. Пол капибарят пока не известен.
"Малая - опытная мама, это уже десятый и 11-й ее малыши. Предыдущее пополнение произошло в феврале этого года - тогда у Малой и ее давнего партнера Кузьмы родился самец, позже его назвали Нолик", - уточнили в пресс-службе.
Там напомнили, что капибары - социальные животные, в Московском зоопарке они живут дружной семьей. В нее входят родители: Малая и Кузьма, а также их потомство. Сейчас в группе живут две подросшие самочки: Скарлетт, Лапочка и новорожденные малыши. Остальные детеныши разъехались по другим зоопаркам, когда подросли.
"У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства, зачастую маме и папе помогают присматривать за малышами подросшие дочки", - добавили в пресс-службе.
Журавли

В пресс-службе также рассказали о самке японского журавля Сунагаве. Весной 2025 года посетители Московского зоопарка могли наблюдать удивительные и трогательные танцы японских журавлей - самки Сунагавы и самца Корейца. Их вольер "Японский дворик" находится на Старой территории, рядом с пешеходным мостом на Новую территорию. В конце апреля самка отложила яйцо, и вот спустя месяц вылупился чудесный птенец.
"Самка и самец трепетно оберегают малыша от посторонних глаз и первое время шипят при приближении к ним сотрудников и посетителей. Поначалу родители дополнительно измельчали пищу для малыша и кормили его из клюва. Журавленок питается тем же, чем и взрослые птицы: кусочками мяса, рыбы, яйцами, творогом, а также комбикормом, насекомыми и грызунами. Потом журавленок подрос и начал питаться самостоятельно", - уточнили в пресс-службе.
Там напомнили, что японские журавли - опытная пара, в прошлом году у них тоже появился птенец. Когда он подрос, то переехал сначала в отдельный вольер, а затем в зоопарк Гродно.
"Японские журавли моногамны и образуют постоянные пары. Яйцо в течение месяца насиживают оба родителя по очереди. Самка и самец также вместе заботятся о потомстве", - подчеркнули в пресс-службе.
Гориллы

В пресс-службе рассказали о самке равнинной гориллы Кире. Зимой 2025 года важное пополнение произошло у равнинных горилл. В начале февраля у самки Киры родился мальчик. Кире 29 лет, она давно живет в зоопарке вместе с брутальным самцом Визури. За 15 лет у пары родилось четверо малышей.
"Кира очень заботливая мама, первые несколько месяцев она не выпускала малыша из рук и лишь изредка перекладывала его на колени. Поначалу Кира не давала подержать детеныша другим членам семьи, однако разрешала подойти познакомиться с ним и погладить его", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что детеныши горилл очень долго взрослеют, поэтому матери подолгу кормят потомство молоком. Окончательно от молока детеныши горилл обычно отказываются после трех-четырех лет, к этому времени они давно уже переходят на "взрослый стол".
