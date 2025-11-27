В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

ДЖАКАРТА, 27 ноя- РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине 10 километров у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся. Сообщений об угрозе цунами пока не поступало.