В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине 10 километров у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает сейсмологическое и... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:18:00+03:00
2025-11-27T08:18:00+03:00
2025-11-27T08:20:00+03:00
северная суматра
индонезия
северная суматра
индонезия
