12:15 27.11.2025
В Раде объяснили, почему Зеленский не хочет мира
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
мирный план сша по украине
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украина не имеет своего плана урегулирования, потому что Владимир Зеленский не хочет мира, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
"А где мирный план Украины? Мирный план Зеленского? Чего мы ничего не писали и не предлагали? Помню, год назад Зеленский представил план победы с несокрушимой мощностью и мощной несокрушимостью. А может, в
се-таки надо было представить украинский мирный план? Дело в том, что нашего плана нет, поэтому и появляются другие... Потому что, может, Зеленский не очень хочет мира, потому что у его друзей все хорошо? И деньги на бэк-офисы выводить можно, и миллионы в пакетах носить", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В офисе Зеленского рассказали, что часть пунктов плана США слили с другими
26 ноября, 18:16
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
25 ноября, 21:16
 
