В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на запрос изнеможенного народа Украины на мирное решение, сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит. <…> "Он (народ Украины. — Прим. ред.)совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит", — рассказал ученый.
Эксперт также отметил, что исход конфликта зависит, в частности, от внешнеполитической последовательности Вашингтона.
"Если Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, то война закончится. Он уже сообщил европейцам и Украине, что этот конфликт проигран, что он разрушительный для Украины. Этого никогда не должно было случиться, а расширение НАТО на Украину было ошибкой", — резюмировал Сакс.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
