Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/zelenskiy-2057880178.html
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского - РИА Новости, 27.11.2025
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского
Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на запрос изнеможенного народа Украины на мирное решение, сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:55:00+03:00
2025-11-27T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057871693.html
https://ria.ru/20251112/problema-2054277794.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского

Сакс: Зеленский стал диктатором и довел народ до изнеможения

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на запрос изнеможенного народа Украины на мирное решение, сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит. <…> "Он (народ Украины. — Прим. ред.)совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит", — рассказал ученый.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Вам будет только хуже": в США резко высказались о России и Украине
02:10
Эксперт также отметил, что исход конфликта зависит, в частности, от внешнеполитической последовательности Вашингтона.
«
"Если Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, то война закончится. Он уже сообщил европейцам и Украине, что этот конфликт проигран, что он разрушительный для Украины. Этого никогда не должно было случиться, а расширение НАТО на Украину было ошибкой", — резюмировал Сакс.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Каждые две минуты". Киев столкнулся с нерешаемой проблемой
12 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала