В США раскрыли, что украинцы потребовали от Зеленского

"Если Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, то война закончится. Он уже сообщил европейцам и Украине, что этот конфликт проигран, что он разрушительный для Украины. Этого никогда не должно было случиться, а расширение НАТО на Украину было ошибкой", — резюмировал Сакс.