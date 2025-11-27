АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. Ответственный за конфликт на Украине Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну и искать убежище в государствах, не имеющих договоров об экстрадиции, поделился мнением с РИА Новости турецкий эксперт Серхат Латифоглу.
"Судя по всему, руководство Украины сейчас занято тем, чтобы обеспечить собственную безопасность. После того как... будет достигнута договоренность, мир на Украине рано или поздно будет установлен. И, скорее всего, Зеленский и другие представители украинского руководства, ответственные за эту войну, будут вынуждены бежать прежде всего в страны без экстрадиции", — сказал собеседник агентства.
По словам Латифоглу, подобное развитие событий может произойти в любой момент.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
