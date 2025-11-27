Рейтинг@Mail.ru
Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей
Вологодская область
 
11:54 27.11.2025
Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей
Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Оклады сотрудников аппарата мировых судей планируют увеличить в Вологодской области, сообщил глава регионального Законодательного... РИА Новости, 27.11.2025
вологодская область
вологодская область
вологда
череповец
единая россия
вологодская область
вологда
череповец
вологодская область, вологда, череповец, единая россия
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Череповец, Единая Россия
© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Оклады сотрудников аппарата мировых судей планируют увеличить в Вологодской области, сообщил глава регионального Законодательного Собрания Роман Заварин.
Он подчеркнул, что внесение поправок в региональный закон "Об оплате труда в государственных органах Вологодской области" поддержали на заседании фракции "Единая Россия". Также спикер Заксобрания отметил: необходимость пересмотра оплаты труда связана с устойчивым ростом нагрузки на мировых судей и аппарат.
"За последние годы количество рассматриваемых дел значительно увеличилось: если в 2022 году было рассмотрено 382 тысячи дел, то в 2024 — уже 486 тысяч дел. По итогам минувшего года на отдельных судебных участках Вологды и Череповца нагрузка превысила среднеобластной уровень почти вдвое. Это привело к усилению кадровой текучести: опытные специалисты нередко покидали службу, что сказывалось на качестве работы и сроках рассмотрения дел", – написал Заварин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам главы Заксобрания Вологодчины, инициатива повлияет на стабильность и эффективность работы системы мировой юстиции.
"Рост нагрузки невозможен без адекватной поддержки специалистов, обеспечивающих функционирование судов. Повышение окладов позволит укрепить кадровый состав, улучшить качество работы аппаратов и обеспечить гражданам более эффективную судебную защиту", – подчеркнул Заварин.
Он добавил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания 28 ноября.
Вологодская областьВологодская областьВологдаЧереповецЕдиная Россия
 
 
