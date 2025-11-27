Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей

Он подчеркнул, что внесение поправок в региональный закон "Об оплате труда в государственных органах Вологодской области" поддержали на заседании фракции "Единая Россия". Также спикер Заксобрания отметил: необходимость пересмотра оплаты труда связана с устойчивым ростом нагрузки на мировых судей и аппарат.

"За последние годы количество рассматриваемых дел значительно увеличилось: если в 2022 году было рассмотрено 382 тысячи дел, то в 2024 — уже 486 тысяч дел. По итогам минувшего года на отдельных судебных участках Вологды и Череповца нагрузка превысила среднеобластной уровень почти вдвое. Это привело к усилению кадровой текучести: опытные специалисты нередко покидали службу, что сказывалось на качестве работы и сроках рассмотрения дел", – написал Заварин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".