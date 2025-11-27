https://ria.ru/20251127/zavarin-2057967368.html
Заварин: на Вологодчине увеличат оклады сотрудников аппарата мировых судей
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Оклады сотрудников аппарата мировых судей планируют увеличить в Вологодской области, сообщил глава регионального Законодательного Собрания Роман Заварин.
Он подчеркнул, что внесение поправок в региональный закон "Об оплате труда в государственных органах Вологодской области" поддержали на заседании фракции "Единая Россия". Также спикер Заксобрания отметил: необходимость пересмотра оплаты труда связана с устойчивым ростом нагрузки на мировых судей и аппарат.
"За последние годы количество рассматриваемых дел значительно увеличилось: если в 2022 году было рассмотрено 382 тысячи дел, то в 2024 — уже 486 тысяч дел. По итогам минувшего года на отдельных судебных участках Вологды и Череповца нагрузка превысила среднеобластной уровень почти вдвое. Это привело к усилению кадровой текучести: опытные специалисты нередко покидали службу, что сказывалось на качестве работы и сроках рассмотрения дел", – написал Заварин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам главы Заксобрания Вологодчины, инициатива повлияет на стабильность и эффективность работы системы мировой юстиции.
"Рост нагрузки невозможен без адекватной поддержки специалистов, обеспечивающих функционирование судов. Повышение окладов позволит укрепить кадровый состав, улучшить качество работы аппаратов и обеспечить гражданам более эффективную судебную защиту", – подчеркнул Заварин.
Он добавил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания 28 ноября.