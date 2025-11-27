Рейтинг@Mail.ru
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО - РИА Новости, 27.11.2025
20:11 27.11.2025 (обновлено: 20:20 27.11.2025)
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
в мире
украина
западная европа
россия
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
нато
украина
западная европа
россия
в мире, украина, западная европа, россия, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Западная Европа, Россия, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, НАТО
ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Странам Запада из первых рук известно, что именно ВСУ используют химическое оружие, ведь химическая продукция поступает на Украину из Западной Европы, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге с 24 по 28 ноября проходит 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
"НАТОвские военнослужащие и наемники принимают непосредственное участие в боевых действиях и ударах по российской инфраструктуре. Поэтому западным странам из первых рук известно, что именно ВСУ применяют химическое оружие. В нарушение Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) чувствительная химическая продукция поступает на Украину из Западной Европы", - заявил Тарабрин на сессии в четверг.
По его словам, свидетельства этого российская сторона не раз демонстрировала в ходе тематических брифингов на площадке ОЗХО.
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
26 ноября, 15:41
