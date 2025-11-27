Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО

ГААГА, 27 ноя - РИА Новости. Странам Запада из первых рук известно, что именно ВСУ используют химическое оружие, ведь химическая продукция поступает на Украину из Западной Европы, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.