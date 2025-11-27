https://ria.ru/20251127/zapad-2058190826.html
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО - РИА Новости, 27.11.2025
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
Странам Запада из первых рук известно, что именно ВСУ используют химическое оружие, ведь химическая продукция поступает на Украину из Западной Европы, заявил... РИА Новости, 27.11.2025
В мире, Украина, Западная Европа, Россия, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Запад знает об использовании ВСУ химоружия, заявил постпред России в ОЗХО
Постпред РФ: запад знает об использовании химоружия ВСУ, так как поставляет его