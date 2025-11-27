https://ria.ru/20251127/zapad-2058130834.html
На Западе предлагают Киеву воевать до последнего украинца, заявил Путин
На Западе предлагают Киеву воевать до последнего украинца, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
На Западе предлагают Киеву воевать до последнего украинца, заявил Путин
Одни на Западе говорят Киеву сохранить костяк вооруженных сил и свою государственность, другие предлагают воевать до последнего украинца, сообщил президент... РИА Новости, 27.11.2025
На Западе предлагают Киеву воевать до последнего украинца, заявил Путин
Путин: на Западе предлагают Киеву и воевать до последнего, и сохранить ВСУ