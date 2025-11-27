Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция призвала разработать закон о постоянном нейтралитете - РИА Новости, 27.11.2025
11:28 27.11.2025
Молдавская оппозиция призвала разработать закон о постоянном нейтралитете
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
михай попшой
нато
молдавия
сша
великобритания
в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, михай попшой, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, Михай Попшой, НАТО
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов призвала все политические силы страны объединить усилия по скорейшей разработке и принятию закона о постоянном нейтралитете республики, сообщает партийная пресс-служба.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в эфире молдавского телеканала TV8, что нейтралитет республики в нынешних условиях больше не может рассматриваться как гарантия безопасности. Чиновник пояснил, что обсуждение вопроса нейтралитета должно быть открытым, но любое решение об отказе от этого статуса может быть принято только при поддержке населения.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Декларация министра является антиконституционной и провокационной атакой на основы государственности и стабильности в стране и регионе… Партия коммунистов Республики Молдова требует от власти отказаться от торпедирования одного из основополагающих принципов существования нашего государства. Обращается ко всем политическим партиям с призовом объединить усилия по скорейшей разработке и принятию Закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Поясняется, что "негативное и пренебрежительное" отношение к конституционному нейтралитету не является персональной позицией главы внешнеполитического ведомства Молдавии. "Оно соответствует генеральной линии правящего режима, нацеленной на отказ от нейтрального статуса Молдавского государства... Считаем, что выбранный властью путь ползучей ликвидации конституционного нейтралитета является опасным и не соответствующим мнению подавляющего большинства населения Молдавии", - отмечается в сообщении.
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Акция протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ПАСЕ отметила серьезные проблемы на выборах в Молдавии, заявил экс-премьер
25 ноября, 20:23
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияМайя СандуМихай ПопшойНАТО
 
 
