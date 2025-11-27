Молдавская оппозиция призвала разработать закон о постоянном нейтралитете

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов призвала все политические силы страны объединить усилия по скорейшей разработке и принятию закона о постоянном нейтралитете республики, сообщает партийная пресс-служба.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в эфире молдавского телеканала TV8, что нейтралитет республики в нынешних условиях больше не может рассматриваться как гарантия безопасности. Чиновник пояснил, что обсуждение вопроса нейтралитета должно быть открытым, но любое решение об отказе от этого статуса может быть принято только при поддержке населения.

"Декларация министра является антиконституционной и провокационной атакой на основы государственности и стабильности в стране и регионе… Партия коммунистов Республики Молдова требует от власти отказаться от торпедирования одного из основополагающих принципов существования нашего государства. Обращается ко всем политическим партиям с призовом объединить усилия по скорейшей разработке и принятию Закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Поясняется, что "негативное и пренебрежительное" отношение к конституционному нейтралитету не является персональной позицией главы внешнеполитического ведомства Молдавии. "Оно соответствует генеральной линии правящего режима, нацеленной на отказ от нейтрального статуса Молдавского государства... Считаем, что выбранный властью путь ползучей ликвидации конституционного нейтралитета является опасным и не соответствующим мнению подавляющего большинства населения Молдавии", - отмечается в сообщении.

Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.