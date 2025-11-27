Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла - РИА Новости, 27.11.2025
22:46 27.11.2025
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла - РИА Новости, 27.11.2025
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила дать "премию Рунета" за видео, в котором сотрудник коммунальных служб из Орла рассказывает о... РИА Новости, 27.11.2025
общество
орел
россия
мария захарова
орел
россия
общество, орел, россия, мария захарова
Общество, Орел, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла

Захарова предложила дать премию Рунета за видео с коммунальщиком из Орла

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила дать "премию Рунета" за видео, в котором сотрудник коммунальных служб из Орла рассказывает о своих предпочтениях в интернете.
Ранее в интернете завирусилось видео, на котором, как утверждается в описании к нему, сотрудник коммунальной организации из Орла, отвечая на вопрос о высказываемом в интернете жителями недовольстве из-за аварии, заявляет, что ему в интернете интересно только порно.
"Мне кажется, это премия Рунета - специальный приз "За всё!", - написала, комментируя видео, Захарова, сопроводив запись смеющимся до слез смайликом.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова рассказала о своем любимом фильме
25 ноября, 22:25
 
ОбществоОрелРоссияМария Захарова
 
 
