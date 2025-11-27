https://ria.ru/20251127/zaharova-2058207688.html
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла
Захарова прокомментировала видео с коммунальщиком из Орла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила дать "премию Рунета" за видео, в котором сотрудник коммунальных служб из Орла рассказывает о... РИА Новости, 27.11.2025
Захарова предложила дать премию Рунета за видео с коммунальщиком из Орла